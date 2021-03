Gremios expresan preocupación por impuestos a insumos agrícolas en reforma tributaria

A pesar de que aún no se conoce el texto de la reforma tributaria, que se presentará en los próximos días al Congreso de la República, RCN Radio consultó a los gremios para conocer su opinión acerca del proyecto de Ley.

Lo malo y preocupante

Aunque la mayoría de los empresarios colombianos afirmó que para realizar un pronunciamiento es necesario conocer y estudiar el texto a profundidad, sí expresaron las grandes preocupaciones de lo poco que se conoce de la reforma.

El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, afirmó que “si en la reforma tributaria se elimina el régimen de exentos y los insumos de producción llegan a tener IVA, sería muy dañino no sólo para los agricultores de Colombia, sino también, para los consumidores, porque los mayores IVA generarían un mayor costo para los consumidores y una desventaja frente a los productos importados”.

Frente a los impuestos a los productos, también el presidente de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Juan Sebastián Bargans, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez y el director de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, se pronunciaron.

Bargans señaló que “gran parte de la recuperación económica del país pasa por incentivar el consumo y dinamizar la economía de la Nación por lo que iniciativas como gravar los alimentos de la canasta básica van en contravía de estimular la demanda y genera una externalidad negativa, debido a que se encarecerían los productos, por ende, la capacidad de gasto de los hogares colombianos se ve disminuida, y, a su vez, fomenta la informalidad agravando la situación la situación económica del país”.

Asimismo, agregó que “hoy la leche y los quesos hacen parte del régimen de exentos, si el Gobierno decide migrar excluidos generaría una grave situación pues aumentaría los costos de los bienes finales debido a que no se puede desconectar el IVA de la materia prima que se usa para producir estos alimentos. Los IVA pagados en los insumos se trasladarían directamente vía precios al consumidor final, generando un impacto negativo en el bolsillo de los colombianos”.

Por su parte, Vélez indicó que “todavía no conocemos el texto, pero hemos escuchado muchas cosas, entre esas, el IVA al café y si es cierto, eso influiría en el consumo del grano en el corto y mediano plazo pues disminuiría porque se encarece el producto. Nos preocupa la posibilidad de que se pongan impuestos a los insumos agrícolas, eso encarecería el producto mismo y eso complicaría la vida de los productores porque tienen mayores costos”.

El director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria fue enfático al decir que “si el Gobierno llega a implementar el IVA a productos del agro, vamos a estar en serias dificultades porque generan graves problemas en cuanto a muchos usos que tienen el sector para el desarrollo de la producción como herramientas, fertilizantes, entre otros”.

Es de recordar que el Gobierno estima que cerca de $10 billones de ese recaudo llegarían de las modificaciones al IVA, más de $16 billones de los impuestos a las personas naturales y $3 billones a los ajustes en impuestos que se hagan a las empresas.

Otra preocupación de los gremios es si se eliminarían los beneficios tributarios o las condiciones especiales en algunos sectores. Al respecto, la presidenta de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortes y el presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Gustavo Toro dieron su opinión.

Toro dijo que “como todavía no conoces la reforma es difícil opinar, porque sólo conocemos lo que se ha filtrado del Gobierno, entonces no quisiera tomar una posición hasta no leer lo que presenten al Congreso, porque en el caso nuestro, estamos a la expectativa porque el Gobierno ha dicho que va a eliminar los beneficios tributarios y no sabemos si seguirán o no, teniendo en cuenta que a nosotros nos lo acabaron de conceder”.

Cortes Calle informó que “en cuanto al sector del turismo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha manifestado que se mantendrán las condiciones especiales que ha sacado la Ley de Turismo. Entonces por ese lado creeríamos que no modificaría nada en cuanto al turismo, sin embargo, debemos esperar el texto para revisar a profundidad y mirar cómo será el impacto en el sector”.

Lo bueno y beneficioso

Por otra parte Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, comentó que “aunque no conocemos el texto de la reforma, y es nuestra responsabilidad detallarlo y hacer sugerencias, el ministro Carrasquilla nos explicó que se beneficiaría a las empresas más pequeñas significativamente por su nivel de ingresos, hay una tarifa escalonada y va de la mano de la propuesta en la que hemos insistido que es la renta diferencial para las mipymes”.

Adicionalmente, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana manifestó que “hay un tema importante de la reforma y es que, definitivamente es necesaria para poder cubrir todos los requerimientos fiscales que exigió atender la pandemia a nivel nacional. Sanear las finanzas públicas es indispensable, sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos.

“En un contexto de recuperación lenta de las empresas en general, aumentar el gasto público sin herramientas para al mismo tiempo combatir la evasión e informalidad cargar con más gastos puede ser más difícil. Por otro lado, los inversionistas están alerta frente a cambios en las reglas de juego por la eliminación de incentivos a la inversión o el encarecimiento de insumos nacionales o importados que afecten las cadenas de costos que afectarían su competitividad en el mercado local o extranjero”, expresó Lacouture.

Para el caso de la floricultura colombiana, el presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Augusto Solano, concluyó diciendo que "a nosotros no nos cambian muchas cosas, lo principal para nosotros es que los bienes de exportación siguen exentos porque es una política internacional. Es decir, eso a nosotros no nos genera un impacto ya que los floricultores exportan el 97% de la producción. En general la reforma está bien enfocada con un componente social muy importante”.