Grupo de investigadores pide extraer 30 hipopótamos por año en Colombia

Y añade la publicación: "Cuando hablan de extracción se refieren a expulsarlos de los ecosistemas invadidos con una mezcla de acciones como su castración y reubicación en zoológicos y hábitats controlados, cuando sea posible, o el sacrificio o caza de control en casos particulares".

El investigador reseñó también la importancia de "actuar ya" para evitar que en el mediano o largo plazo, la reproducción de los hipopótamos deteriore importantes ecosistemas, sobre todo, acuáticos.

"El ministerio de Ambiente no ha mostrado acción decisiva sobre qué hacer con estos animales. Habría que preguntarle al ministro de Ambiente, Carlos Correa qué piensa de esta problemática y qué se debería hacer con ellos. Sin duda hay alternativas. Mi intuición me dice que sin duda es una decisión difícil de hace mucho Años. La posición ha sido de evadir. Insistimos, hay que tomar acciones ya", afirmó.

El experto aseguró que le han pedido desde hace meses al ministerio de Ambiente, declarar a los hipopótamos como una especie exótica invasora, porque "si se sacrifican a estos animales, en este momento, sería ilegal".

En ese sentido, el investigador dijo que la caza controlada podría ser la mejor opción para extraer a estos animales. Sin embargo, también tiene presente que hacerlo, tendría un precio en la opinión pública, que no vería con bueno ojos dicha caza.

Cadena considera que el ministerio de Ambiente tiene "toda la información para tomar decisiones y no entendemos por qué no se ha hecho. Sabemos que hay unas mesas regionales pero no vemos avances significativos para resolver este problema".