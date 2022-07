Francisco Cruz, pianista de la orquesta Filarmónica de Bogotá, tiene actualmente 11 años y dice que es uno de los mejores músicos que ha tenido Colombia por su talento para tocar este instrumento. Su sueño es poder tocar el concierto número uno de Chopin.

En RCN Mundo, Francisco comentó que le da “mucha emoción tocar en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, es muy chévere, porque es una orquesta muy profesional, entonces la gente dice que yo soy profesional”.

“Uno de mis artistas favoritos es Frédéric Chopin, porque es muy romántico y es muy ‘suavecito’ y a mí me gusta mucho eso, pero yo no soy como tal, romántico, a mí me gusta mucho la velocidad”, destacó.

Lea: Colombiano estuvo detrás de exitosa campaña sobre refugiados y contra la xenofobia en el mundo

Salomé Cruz, madre del pequeño artista, aseguró que su hijo padece de hiperactividad y su manera de relajarse es tocando el piano.

“Francisco empezó este gusto por el piano gracias a su hermano, ya que él también toca piano y el amor y la pasión viene de su papá (...) realmente esto se le hace muy fácil de tocar. Él tiene hiperactividad, entonces toda esa canalización de energía se va a su piano”, destacó.

“Al principio sí era muy difícil, porque cuando tú tienes un niño con esa clase de patologías, tú como mamá no sabes qué hacer, porque son niños que su cerebro nunca duerme, siempre está sonando y queriendo hacer algo y uno como padre o madre no tiene ese taller para saber qué hacer”, indicó.

“Nos damos cuenta que para él es una necesidad realmente, lo único que hace es tocar el piano cuando tiene ansiedad (...) a los papás que tienen un niño en esa condición, yo les digo que lo apoyen en lo que ellos quieran hacer, porque uno no sabe qué sienten ellos”, aseguró.