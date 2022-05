Hogares en Colombia siguen en deuda con el reciclaje: menos del 20 % lo hacen, según experto

El auditor interno del sistema de gestión 'Basura Cero' y experto en economía circular para reciclar desde casa, Carlos Tulio Fernández, se refirió a la falta de cultura frente al reciclaje que todavía existe en los hogares colombianos.

En diálogo con RCN Mundo, el experto explicó cómo se deben utilizar adecuadamente las bolsas de residuos en el país, según el color que corresponda.

"Desafortunadamente nuestros indicadores no son los mejores a nivel nacional, nuestro promedio de reciclaje en el país está entre el 17 y 19 %. Sin embargo, cuando empezamos a ir a otras regiones más alejadas del centro, ese número baja drásticamente y lo que es innegable en este momento, es que estamos viviendo una crisis de la que no todos somos conscientes, pero en la que si todos tenemos que ser parte de la solución", aseguró.

Carlos Tulio se refirió al uso de bolsas para la labor del reciclaje y explicó que la bolsa blanca se usa para todos los residuos aprovechables como papeles, cartones, vidrios, metales y plásticos.

"En las bolsas negras deben ir los materiales que no son aprovechables porque pueden estar contaminados, o porque simplemente el material no es aprovechable, como por ejemplo las servilletas usadas, los pañales usados, toallas higiénicas usadas, pañitos y demás elementos que cómo han estado en contacto con materia orgánica, pues no se pueden volver a utilizar", detalló.

El experto manifestó que sin importar qué material es, si este ya entró en contacto con desechos orgánicos y se contaminó, siempre deberá ir en la bolsa negra.

"La materia orgánica se descompone muy rápido y todos lo evidenciamos en las cocinas de nuestras casas. Entonces cuando esta materia se descompone, empieza a generar bacterias y hongos, los cuales en algunas ocasiones son perjudiciales para la salud del ser humano", dijo.

Agregó que, "estos materiales que han estado en contacto directamente con comida los consideramos no aprovechables, como por ejemplo la caja de la pizza, la bolsa de la carne, del pescado, la caja de la leche, aunque esta última se puede aprovechar, siempre y cuando la lavemos y le quitemos el exceso de leche".