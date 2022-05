Hombres trans en Colombia y su lucha inconclusa por obtener la libreta militar

La Fundación Ayllu Familias Transmasculinas reveló en RCN Mundo que actualmente en Colombia hay unos 200 casos de hombres transexuales que se encuentran realizando el trámite para obtener su libreta militar, por las exigencias que pesan para obtener un trabajo o graduarse en el estudio.

No obstante, denuncia que la Oficina de Reclutamiento del Ejército nacional les ha puesto toda suerte de trabas y la mayoría de esos procesos están represados, porque la institución castrense asegura que no tiene claro cómo expedirlos.

Los voceros de la población trans, los retrasos en los trámites para la expedición de ese documento se agrava por la falta de claridad de cómo se debe realizar este proceso.

La consecuencia directa de no portar este documento es que los hombres trans no son aceptados en el mercado formal de trabajo, ya que según la Ley 1861 de 2017 todos los hombres mayores de edad deben prestar servicio militar obligatorio como requisito para acceder a su libreta militar.

Esto solo ocurre cuando la persona ya hizo todo su proceso legal en la cédula de cambiar del género femenino al masculino y, en el caso de las mujeres trans, ya no tiene ninguna validez.

Anthony Nabetse, integrante de la Fundación Ayllu Familias Transmasculinas, conto que “mi proceso con la tarjeta militar ha sido bastante complejo. Ya que hace tres años que empecé todo el tema del cambio de nombre, me inscribí a la plataforma militar, pero no he tenido respuesta alguna”.

“Necesitamos una solución real, porque no somos ni uno ni dos, somos muchos hombres trans que estamos desde Bogotá y sus alrededores esperando esta solución para poder tener un trabajo formal, poder acceder también a diferentes becas que solicitan este documento, como un requisito fundamental”, añadió.

Aseguró que el Ejército no está preparado para atender estas solicitudes: “Siento que no está preparado en ninguna eventualidad en lo que se salga de su parámetro hetero normativo de hombre. No hay ninguna seguridad, no hay ninguna plataforma donde realmente puedan dar unas respuestas puntuales a las personas diversas que podríamos acceder a prestar el servicio militar”.

Por otro lado David Alonzo, director Distrital de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogotá, advierte que sí existen dificultades para expedirlo: “Hay una afectación, sí, sobre todo porque no se reconoce para muchas personas. Por ejemplo, la visibilidad de los hombres trans no es evidente o no la considera como parte de la cotidianidad”.

Añadió que “eso hace que no se reconozca la identidad de género de ellos y existan barreras de acceso desde el primer momento. Es importante que se tenga en cuenta que para este procedimiento igual es necesario hacer el cambio de sexo, y ese es uno de los requisitos que se están exigiendo permanentemente por parte de los distritos militares”.

Jhonnatan Espinosa Rodríguez, miembro de Ayllu Familias Transmasculinas, se refirió al libro que publicó DeJusticia llamado ‘Hombres Trans y la libreta militar en Colombia’, en el que se exponen la necesidad de crear una ley para incluir a los hombres trans dentro de las exenciones de la libreta militar obligatoria.

“Estamos haciendo un ejercicio de incidencia para que el Congreso apruebe incluir dentro de la Ley 1861 que seamos incluidos los hombres trans dentro de esas excepciones”, mencionó.

Por esa razón, hay hombres trans que, aun deseando hacerlo, deciden no cambiar la casilla “sexo” de su documento de identidad, pues esto vendría con el peso de someterse al proceso de prestar servicio militar con el fin de obtener la libreta militar.