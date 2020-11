Iglesia Maradoniana, el fervor a un futbolista de culto

Se trata de una parodia religiosa. Dicen que todo se desarrolla dentro de “la pasión que despierta el deporte más lindo y popular de la tierra. Respetando las creencias religiosas a todas por igual y sin intención alguna de desprestigiarlas”.

También celebran sus pascuas cada 22 de junio, fecha en la que se recuerda que durante la Copa del Mundo de 1986, Maradona marcó el que es considerado mejor gol de la historia de los mundiales, pero también recuerdan que allí hizo un gol con la mano, que él mismo Maradona definió como “la mano de Dios”.

Tienen mandamientos, basados en el amor al fútbol y al respeto, de los cuales el primero es “La pelota no se mancha, como dijo D10S en su homenaje”, aludiendo al momento en que Diego Armando admitió no haber llevado su vida de mejor manera y exhortando a no culpar al fútbol por su comportamiento.

El propio Maradona aparece registrado en video con una camiseta de esta iglesia estampada con un óvalo en cuyo interior se lee el mensaje "La Mano de D10S".

“Todos pueden decir ‘se creerá Dios, se creerá esto’. No, yo me creo lo que me dicen ustedes, yo me creo el amor que me brindan ustedes”, dijo Diego Armando en su mensaje.

La iglesia maradoniana hace parte del fenómeno de pasión futbolística que nunca ha dejado de generar la figura de Diego Armando Maradona, incluso después de su retiro: una figura de culto.