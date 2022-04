Inseguridad en Bogotá: Estas son las ciclorrutas que más miedo causan a los usuarios

Desde su percepción del problema, reportan un aumento en los casos de hurto y otras actividades delincuenciales en algunas ciclorrutas de la ciudad.

En un recorrido por algunos tramos de los más de 560 kilómetros de ciclorruta dispuesto en Bogotá, conocimos por parte de los propios ciclistas los sectores que, para ellos, representan más peligro y temor:

Tramo del túnel de la calle 26 con Avenida Boyacá.

El caño de la calle 80 con la Avenida Cali.

Avenida Boyacá entre 127 y 116.

Carrera 30, desde la calle 26 hasta la calle 100.

Calle 170, entre la Séptima y la AutoNorte.

La Carrera Décima hasta Bicentenario.

Avenida Boyacá, entre calle 13 y Avenida Esperanza.

Sector Sevillana, de norte a sur.

Avenida Primero de mayo con calle 29.

Tramo Juan Amarillo, en Suba.

Fabian Celis es un joven de 30 años que se movilizaba en bicicleta hasta su lugar de trabajo; él fue víctima de la delincuencia.

“Iba de madrugada y no había muchas personas, pasando el tramo entre la 26 y la Avenida Boyacá por la ciclorruta que queda en toda la mitad hay un túnel. Este tiene una curva y no se alcanza ver qué queda el otro lado; descendiendo ese túnel me bajaron dos personas, me golpearon y hurtaron mi bicicleta. Desde ese entonces le cogí temor al asunto de la cicloruta, por eso preferí comprar una bicicleta eléctrica y andar entre los carros”, contó Celis.

RCN Mundo también conoció el caso de Isis Rico, quien llegando a su casa fue atacada y luego recibió una respuesta muy particular por parte de las autoridades.

“Llegando al peaje por la (calle) 13 hacia Mosquera me atracaron entre cuatro hombres, quienes me cogieron a golpes cuando estaba pasando el puente. Se hicieron uno a cada lado, empezaron a darme patadas, me tumbaron de la bicicleta y amenazaron que, si no la entregado me mataban. Entonces la entregué, cogí una flota y me fui”, aseguró la joven ciclista.