Isla Grande, el paraíso ecológico que no da abasto con tanto turista

Esta situación contrasta con la casi nula presencia de las autoridades que obliga a que mujeres como Ana Rosa, usen lo poco que tienen para poder ayudar.

“Tenemos médicos solo los miércoles, el puesto de salud no funciona, Guardacostas siempre nos dice que no está disponible, yo tengo una lancha que acá le llamamos la ambulancia, porque es la única que traslada hasta mujeres en estado de embarazo hasta Cartagena”.

En Isla Grande hay un paraíso propicio para el ecoturismo pero no hay acueducto, no hay alcantarillado y mucho menos energía, “aquí no hay garantías sobre el agua, no hay garantías sobre seguridad, no hay luz, aquí nos valemos con sistema de energía que funciona a través de paneles solares, con eso funciona mi nevera, los abanicos y otros elementos de mi casa, aparte nos creamos un sistema de filtro para poder potabilizar el agua”.

Lo más indignante para los más de 1.000 nativos en Isla Grande es que, esta realidad es conocida por el gobierno local, “yo soy consciente que se está construyendo otro Cholón en Isla Grande, pues ya la cantidad de yates que llegan a ese lugar y también se está construyendo ranchos y evidentemente se está volviendo un Cholón más en la zona insular”, confirmó el secretario del Interior de Cartagena, David Múnera Cavadía.

Habitantes de este paraíso turístico, así como lo llaman nativos y turistas, busca la manera de proteger y sostener el ecosistema para que un pedazo de Cartagena, al menos se cuide de ese turismo depredador que está acabando con los tesoros de la ciudad.