Jardineras de Fusagasugá, tradición de un oficio que pasa de generación en generación

“El clima en 'Fusa' es perfecto para ser testigos de ese gran regalo de la naturaleza como son las flores. En la Aguadita se es un clima, aquí en el Novillero otro clima, lo mismo que en Chinauta es otro clima y en Silvania la temperatura es diferente, todos estos tipos de temperaturas en una misma región es maravilloso, por eso Fusagasugá es llamada ‘Ciudad Jardín’”, sostuvo Nubia Cruz, una jardinera.

Aseguró que este oficio ha sido trasmitido en su familia pues lo aprendió de su madre, quien a su vez recibió los conocimientos de su abuela.

“Es una labor muy bonita que se ha convertido en la herencia más valiosa que me dejó mi madre, como es el conocimiento por las plantas, las flores y todo lo que se debe saber de ellas, de su crecimiento, la tierra, las mejores fases de la luna para sembrarlas, podarlas y cuidarlas, entre otras cosas”, dijo.

Recomendados del Editor: Él es Joe, el niño de Providencia que se vistió de héroe para salvar vidas

La orquídea, considerada la ‘Flor Nacional’, es sin duda la especie más emblemática de esta población, donde las mujeres ven en la jardinería un espacio no solo para tener contacto con la naturaleza, sino para recargar su energía personal.

“Este es un clima propicio para las orquídeas, aquí se ponen en los árboles y crecen rápidamente, son muy hermosas en todas las variedades que se tienen en la región”, indicó.

Las jardineras de Fusagasugá cada día viven orgullosas de sus flores, aquellas que nacen en sus jardines como el regalo más preciado de la naturaleza, que surge en territorio colombiano.

“Me parece muy bonito el jardín en una casa yo llego al vivero y a mí se me olvida todo, es anti estrés estar al lado de las flores y me hace sentir bien, muy tranquila; por eso ahora con el cambio climático todos deberíamos pensar en tener árboles y jardines para contribuir en tener espacios verdes así sea en nuestras casas”, puntualizó.