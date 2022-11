Jeison Silva, el soldado al que una cuchara le salvó la vida en combate

Justo ese día llegó cansada de su turno como enfermera y apagó el celular, sin saber que al día siguiente ‘su mundo se vendría abajo’.

“Él me respondía mientras estaba en la operación y de un momento a otro se quedó sin señal, yo creí que estaba bien. Cuando prendí los datos, en WhatsApp tenía muchos mensajes y llamadas que decían que le llevara ropa porque estaba hospitalizo en Pasto, estaba herido. Mi reacción fue salir corriendo y cuando llegué, no fui capaz de decirle nada, estaba pálido y solo lo agarré de la mano. Yo lloraba a escondidas”, recuerda su esposa.

El soldado Jeison Silva, que antes de la operación había orado, sabe que los milagros existen. Pero jamás imaginó que una cuchara que había guardado en el bolsillo del pecho, le salvaría la vida.

“Cuando me desperté de nuevo y tuve sentido, vi que la pierna estaba inmovilizada, me habían operado. El equipo me llamó, incluido el coronel, me dijeron que tuviera moral y no me desmotivara porque estaba vivo. Me mostraron la cuchara y un proveedor, estaban perforados”, detalló el soldado.