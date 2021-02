Juan Pablo Culasso, el hombre del oído absoluto y de los sonidos invisibles

Dicen que cuando carecemos de uno de nuestros sentidos otros se agudizan de formas inusuales. Pero el caso de Juan es producto de dos casualidades, una lo hizo nacer ciego, otra le permitió tener un superoído

Juan Pablo Culasso solo percibe algunas luces muy intensas, pero es casi invidente. Es uruguayo y un adulto joven que ha vivido la segregación que sufren las personas con capacidades diferentes.

Le puede interesar: Se arriendan abejas: el novedoso negocio para la producción de comida

“Para vos ser respetado debes ser 1.000 % mejor que el que ve, tienes que ser 'el perfecto'. Si no, dicen:'Ah, no puede, pobrecito, es porque es ciego'. Y no, no puedo porque soy un ser humano como vos y como el otro que tampoco puede hacer muchas cosas”.

Pero si lo conocen, tal vez dirían que cuenta con un superpoder, una condición llamada oído absoluto que encontró por casualidad y que califica como una lotería que no tiene que ver con su invidencia.