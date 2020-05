Juan Roberto Perilla, el colombiano quiere desenmascarar la COVID-19

Este profesor de la Universidad de Delaware obtuvo una beca junto con la profesora Jodi Hadden-Perilla, por 200.000 dólares de la National Science Foundation (NSF) para estos estudios.

Puntualizó que “nosotros desarrollamos herramientas computacionales que nos permiten trabajar diferentes problemas. Los que más nos interesan tienen relevancia biomédica y pueden servir en el desarrollo de terapias”.

Las herramientas de supercomputación ya les han servido para el análisis del VIH gracias a un “microscopio computacional”, con el que estudian las interacciones biofísicas del virus y encontrar su punto débil.

"Desafortunadamente nunca hemos trabajado en un coronavirus. El el ciclo de vida del coronavirus es completamente diferente de los ciclos de vida que nosotros hemos trabajado durante muchos años pero las herramientas que hemos desarrollado nos permiten ahondar en el entendimiento del este virus”, explicó.

En una entrevista para el portal Unimedios, de la Universidad Nacional, el investigador es enfático en asegurar que no sacrificará la calidad de su trabajo y que serán extremadamente cautelosos en no publicar resultados hasta no estar 100 % comprobados y soportados en los análisis estadísticos pertinentes.

Su universidad tiene acceso a las supercomputadoras Summit y Frontera, equipos avanzados que realizan simulaciones de dinámica molecular a nivel atómico. De hecho, esa sería la única técnica que revela el movimiento de sistemas moleculares diminutos. Con esos insumos, el investigador cree que encontrará ese “talón de aquiles” del coronavirus.