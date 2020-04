Juliana Riaño, la enfermera que aprende de sus pacientes a ser resiliente

“Utilizamos gorros, trajes completos, polainas, tapabocas N-95 y gafas protectoras. Cabe resaltar que no todas las instituciones cuentan con los elementos de protección necesarios o suficientes por lo que esta protección debe ser reemplazada por batas, bolsas plásticas y mascarillas convencionales por lo que no garantiza seguridad. No es mi caso, pero sí pasa en varias instituciones”, explicó.

La enfermera Juliana Riaño habla con entusiasmo sobre su profesión. Para ella es un aprendizaje estar allí, en ese espacio, donde muchos luchan por sus vidas, y otros la exponen para salvarlos.

Le puede interesar: Emotiva despedida al primer médico muerto por coronavirus en Colombia

"Elegí ser enfermera porque gracias a mis pacientes aprendo y soy mejor persona cada día. Aprendo a cuidar y aprendo la resiliencia de mis pacientes. Hay días dolorosos cuando fallece un paciente con el que hemos conversado y hemos creado un vínculo afectivo. También cuando vemos llorar a padres, hijos, esposos, porque se les ha muerto un ser querido. Son cosas que no dejan de ser fuertes a pesar de nuestra experiencia", manifestó.

Luego de su turno en la clínica, Juliana regresa a casa. Hace su intensa rutina de limpieza personal. Allí la esperan quienes más la aman. Ella es enfermera, cuida de ella, de su familia, y de sus pacientes.