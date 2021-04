La brecha del acceso al agua entre la zona urbana y rural de Colombia

En los hogares de al menos cinco departamentos de Colombia, el agua lluvia es la principal fuente de aprovisionamiento para la preparación de los alimentos. Así lo reporta la última encuesta nacional de calidad de vida del Dane.

En su orden, están Vaupés, Guainía, San Andrés, Amazonas, Chocó. En este último departamento está el profesor Irvin Cárdenas, quien comentó que “nosotros consumimos el agua lluvia, la recogemos en tanques y baldes, luego la usamos para tomar, o para cocinar”.

El profesor está en el municipio El Litoral de San Juan del Chocó. Mientras comenta su experiencia, el río San Juan corre a su espalda, por lo que señalándolo manifestó que “ahí las mujeres y los hombres lavan sus ropas, y la comunidad en general, se baña allí”.

El profesor Irvin vive en uno de los 414 municipios de Colombia que no tienen sistema de acueducto en su zona rural.

“Yo tengo 45 años, y no he tenido la oportunidad de tener, o de tomar agua potable; nosotros acá no tomamos agua potable”, dijo.

Así como hay municipios que en su zona rural no tienen sistemas de acueducto, la Superintendencia de Servicios Públicos reporta que en la zona urbana hay 20 municipios en el que los pobladores no tienen acceso a un sistema de acueducto convencional, es decir, las personas se abastecen de agua a través de soluciones alternativas como lo son pilas públicas, pozos, carros tanque, entre otros.