La ciencia y veinte mujeres que le dedicaron su vida

La primera mujer colombiana en obtener un doctorado en Física, fue Ángela Camacho Beltrán.

La colombiana nominada al Premio Nobel de Medicina en el 2008 fue Nubia Muñoz Calero.

La colombiana que en el 2019 fue nombrada como integrante de la Misión Internacional de Sabios para el avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fue Carmenza Duque Beltrán.

Todo esto se puede aprender de manera didáctica en el libro ‘Mujer es Ciencia’, de la autoría de los profesores de la Universidad Nacional, Santiago Vargas y Marcela Aragón. Un libro pensando en las niñas y en los niños:

Le puede interesar: "Mujeres sin etiqueta", la campaña que busca acabar con la discriminación de género

“Realmente con el libro además de tratar de inspirar, motivar a niñas y jóvenes para que se acerquen a la ciencia, también queríamos romper esos estereotipos que hay sobre qué hace un científico o lo que se necesita para ser un científico”, comentó Marcela Aragón, química farmacéutica, y doctora en Ciencias Farmacéuticas, quién en su libro pretende romper esos estereotipos:

“Hay muchos estereotipos, como es el hecho de considerar que se necesita mucho dinero para ser científico, y realmente no es así. La mayoría de estas mujeres científicas que están acá en este libro estudiaron en colegios públicos, en universidades públicas o en universidades privadas con algún tipo de beca, no fueron millonarias, o no fue su gran capacidad económica la que las condujo a estudiar ciencias”.

Dijo también que “otros estereotipos es que los científicos en general son personas feas, que no se arreglan, y yo creo que este es un gran ejemplo sobre cómo tenemos unas científicas que son bastantes lindas, que las científicas no se la pasan todo el día en un laboratorio con el cabello despeinado, que realmente son mujeres de carnes y hueso”.

Son 20 experiencias de mujeres científicas las que se plasman en el libro ‘Mujer es Ciencia’. Cada mujer con un lenguaje sencillo cuenta cómo inició sus estudios, cuál ha sido su mayor logro, y su mayor inspiración. Cada historia está ilustrada, cada una de sus 50 páginas tiene un color distinto.

“Este es un libro para toda la familia, si bien, está enfocado a un público infantil y juvenil por el lenguaje y por las ilustraciones, es un libro que pueden leer junto a sus padres, tíos, abuelos, con los profesores, para que todos en casa comencemos a leer un poco de ciencia”, manifestó.

Lea también: ¿Campanas de boda? Paola Jara se ganó el ramo de la novia en un matrimonio

Al preguntarle a la profe Marcela sobre algunas de las experiencias de las científicas colombianas que más le marcaron, comentó que “es difícil escoger solo algunos nombres de estas maravillosas científicas porque realmente todas son completamente admirables, todas son un ejemplo a seguir, todas han hecho grandes aportes al país”.

El libro ‘Mujer es Ciencia’, actualmente está de manera digital, mientras sus autores encuentran la ruta para despertar el interés de entidades que deseen imprimirlo y donarlo a familias de zonas rurales de Colombia.