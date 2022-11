La discapacidad visual y cómo vivir con dignidad, sin barreras y con metas

La discapacidad visual, según los expertos, es cada vez más frecuente en los colombianos. El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) estima que en el país cerca de dos millones de personas la sufren, algunos de forma parcial, mientras que otros han perdido totalmente el sentido de la vista.

Jefferson Ramírez es un joven que, tras un golpe, tuvo graves lesiones en sus ojos. “En 2013 perdí la visión debido a un procedimiento quirúrgico mal realizado que se generó después de un golpe, un balonazo, en ese momento al adquirir una discapacidad es como adquirir un luto, uno no sabe qué hacer”, dijo.

Contó que la capacitación en las herramientas definidas como el braille, el ábaco y el uso de las tecnologías le permitieron adaptarse rápidamente a su nueva condición.

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) afirmó que el 65 % de sus pacientes han perdido la visión por causas como las enfermedades visuales congénita, que generan ceguera o baja visión y que se suman a lesiones oculares físicas o químicas.

“El ser ciego para mí era nuevo y no podía desplazarme a ningún lado sin un acompañante. Esta situación era demasiado frustrante, lo que me hizo llegar al CRAC; allí retomé mi movilidad, aprendí braille, ábaco, el uso de la tecnología con lectores de pantalla”, señaló Ramírez.

Relató que "en términos generales, volví a ser independiente. Posteriormente, y tras haber finalizado el proceso de rehabilitación, pude hacer y ejercer una carrera profesional".

Ramiro Flores, entretanto, afirmó que paulatinamente perdió la visión. Sin embargo logró capacitarse para saber cómo superar la discapacidad.

“Desde hace diez años me informaron que paulatinamente estaría perdiendo la visión, por lo que me he estado capacitando para seguirme desempeñado como abogado, aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías para desarrollar mi trabajo y las actividades de mi vida cotidiana”, sostuvo.

Otra de las historias de vida es la de Diana Jiménez, quien tras padecer glaucoma congénito llegó al CRAC para transformar su vida por completo.

“Aquí aprendí muchas cosas como, por ejemplo, que lo más importante para un ser humano es su movilidad, sumado al conocimiento, la decisión, autonomía e independencia que adquirí. Allí pude conocerme a mí misma y saber de qué era capaz para salir adelante. Me quedó la satisfacción de verme crecer y enseñarle a mi familia que debían dejarme volar sola para aprender a defenderme en la vida”, indicó.

La directora del Centro de Rehabilitación, Gladis Lopera, afirmó que en los últimos 21 años han sido atendidos gratis más de 16.900 usuarios que se capacitaron en torno a los cambios que tendría su vida por su nueva condición.

“En estos 60 años de labores hemos impactado positivamente la vida de muchas personas con discapacidad visual y sus familias a lo largo y ancho del territorio nacional, y hemos participado en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la comunidad que atendemos”, dijo.

Recalcó que son muchos los profesionales que trabajan alrededor de estas personas que buscan orientación y ayuda para superar su discapacidad.

“También nos hemos destacado como agentes de cambio que apalancan con hechos y acciones efectivas de rehabilitación e inclusión la transformación social de los imaginarios, que por siglos se han relacionado con la discapacidad visual”, aseguró.

Así mismo, señaló que “ellos, con sus logros, al atreverse a salir a la calle con el apoyo de su bastón, al incluirse en actividades educativas, laborales o recreativas, dan visibilidad al colectivo de personas ciegas y con baja visión que muchas veces pasa desapercibido o es ignorado por la sociedad. Ellos son artífices del cambio de paradigmas frente a la discapacidad visual al presentarse frente al mundo como personas independientes, autónomas, productivas y exitosas”.

El terapeuta ocupacional Mauricio León señaló que a través de la rehabilitación han transformado la vida de miles de personas con discapacidad visual.

“Esta entidad pionera en rehabilitación y máximo referente en Colombia ha transformado la vida de miles de personas con discapacidad visual, quienes a través de la rehabilitación, el compartir con sus pares, el apoyo de su familia y la guía de sus terapeutas, han recibido herramientas de empoderamiento para entender su discapacidad, aceptarla y no dejarse limitar por ella”, manifestó.

El apoyo familiar bajo la orientación de los terapeutas les han permitido a estas personas entender su discapacidad, aceptarla y no dejarse limitar por ella, superando las barreras que se presentan para sentir que son personas útiles en la sociedad, con un trabajo, una profesión y una familia que tiene grandes sueños por cumplir.

“Estas personas han sido atendidos por esta institución sin ánimo de lucro, que ha venido resignificando la discapacidad visual no solo en esta población, sino a nivel social, cambiando los paradigmas que hay detrás de esta condición”, indicó.

Dijo que el enfoque de la rehabilitación se traza hacia el empoderamiento de la persona con discapacidad visual y su familia para participar activamente en la sociedad.

“Se ha querido hacer valer sus derechos, pero también cumpliendo con sus deberes como ciudadano. Básicamente esta institución busca facilitar un verdadero proceso de inclusión social desde el desarrollo o recuperación de la independencia y autonomía en su vida”, añadió.

Apuntó que es importante que estas personas reciban la rehabilitación adecuada, ya que les ayuda a ser lo más independientes posible en su día a día y les permite participar en actividades educativas, laborales o recreativas y llevar a cabo las tareas que dan sentido a su vida.