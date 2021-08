La guerra declarada por carteles mexicanos contra indígenas en el norte del Cauca

Respuesta desde los resguardos

Personas con acento mexicano están en los territorios del Cauca cada vez más frecuentemente.

Claudia Hilario, docente universitaria, ha recorrido varios municipios de ese departamento y da cuenta que “los narcotraficantes como el Cartel de Sinaloa, tanto en zonas indígenas del norte del Cauca como en zonas mestizas de Argelia y Balboa, también aquí en el Cauca, son definitivamente los portadores y facilitadores de armas que le permiten a la gente ejercer algún tipo de control territorial”.

Lucho Acosta dice que, aunque han incrementado los controles en las zonas de resguardo, no ocurre lo mismo por las principales vías de la región.

El coordinador nacional de la Guardia Indígena asegura que no se entiende “cómo es que pasan todos los insumos para el narcotráfico y pasa por las narices de la Policía, del Ejército y no se dice nada, no se controla”.

El pasado 21 de abril un día después del asesinato de la gobernadora Liliana Peña, las comunidades indígenas se declararon en ‘minga hacia adentro’, una actividad de control del territorio para evitar el ingreso de narcotraficantes.

Lea también: Envían a la cárcel La Picota a Nilson Díaz por la desaparición de Sara Sofía

La idea es identificar, señala Lucho Acosta, cómo se retoma “el acompañamiento interno en los territorios para hacerle frente a todo esto, a la muerte de los líderes, de los guardias, entonces minga hacia adentro significa un repensarnos en nuestra estrategia del fortalecimiento de la unidad, de la tierra, la cultura y la autonomía”.

Elizabeth Castillo Guzmán, profesora de la Universidad del Cauca y directora del Centro Memorias Étnicas, explica que la actitud adoptada por los indígenas busca “recuperar la armonía y el equilibrio en los territorios, que la vida de estas comunidades no esté regulada por la presencia de los grupos armados, por las economías de cultivos ilícitos y que los proyectos de vida por lo que tanto han luchado puedan ser una herencia para las futuras generaciones”.

El pasado 29 de julio un nuevo desplazamiento se reportó el Cauca. Alrededor de 84 familias salieron de sus viviendas en el municipio de Buenos Aires y llegaron a Santander de Quilichao.

Mientras se incrementa la presencia de los grupos armados ilegales en la región, las comunidades en los resguardos mantienen la declaratoria de la minga hacia dentro con una tarea encomendada a la guardia indígena para seguir enfrentando a los narcotraficantes.

Aunque se intentó obtener un pronunciamiento sobre la situación de seguridad en el norte del Cauca por parte del Ejército, no hubo respuesta.