La obra “encerrada” en España de un artista colombiano

Aclaró que “parte de la exhibición que consiste en un gigantesco inflable que se encuentra en el exterior del museo y unas proyecciones de dimensiones también mayúsculas que representan unos retablos quimbayas bailando al ritmo de la cumbia La pollera Colorá son casi que en Madrid la única exhibición que tiene algo de visibilidad y en el medio del silencio de la noche de Madrid”.

Estas dos piezas se observan aún como un faro frente a la estación de Atocha.

Le puede interesar: El primer infectado de coronavirus en Medellín se curó

No obstante el impacto del Covid, Nadín encontró una nueva ventana una oportunidad: se dio cuenta de que éste virus puede cambiar la forma en que vemos el mismo arte y cómo nos relacionamos con él

“Tenemos que desplazar las exhibiciones a los medios de comunicación y hacer que la gente en lugares distantes efectivamente no solamente por el problema contemporáneo sino por un tema de distancias no pueden ser espectadores directos de una exhibición Entonces es una manera de inaugurar una forma de comunicación novedosa en el medio artístico” concluyó.

Nadín logró sacar de la tragedia del coronavirus y de la frustración de una obra encerrada sin que nadie la vea las herramientas para mejorar su arte para hacerlo más íntimo, más cercano.