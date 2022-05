La 'Pajarita' llega más intensa que nunca: Juliette Pardau en "Hasta que la plata nos separe"

Comenta que es la primera vez que tiene que hacer un personaje de comedia, pues en pasadas producciones estuvo trabajando en personajes diferentes.

“La Pajarita, es una maravilla porque es tomar el riesgo y tengo unos directores muy excelentes, que me han dado la oportunidad de explorar mi personaje desde cero”, añadió.

La Pajarita

Comentó que Liliana González fue la ‘Pajarita’ en la primera edición, pero entre los directores y demás decidieron darle un arranque desde cero, “porque no encontré nada y gracias a Dios, porque como proceso creativo fue mucho más interesante abordarlo desde mi absoluta ignorancia”.

Lea también: ‘Crea Sonidos Pacífico’ busca 100 talentos nuevos musicales: Yuri Buenaventura

“Yo ya había trabajado con Liliana en ‘La nocturna’ y tuve la confianza de escribirle y decirle, pero me dijeron que no y creo que ha sido chévere, porque seguramente quien vio la primera versión dirá hay ‘falta que haga esto’. Pero también es probable que digan ‘la anterior no hacía esto’ y eso chévere (...) la intención de este proyecto es brindarle a estas personas una nueva versión”, afirmó.