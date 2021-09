La práctica de ofrecer dineros a periodistas al final de las ruedas de prensa

Conversamos con varios periodistas del país a quienes les preguntamos qué tan frecuente resulta que tras una rueda de prensa se les entregue dinero a quienes hayan asistido. Las personas consultadas accedieron a darnos sus testimonios, sin embargo, nos pidieron la reserva de sus identidades.

De manera inicial una periodista, explicó lo que ocurre antes o en el momento en que se convoca a una rueda de prensa, sobre todo cuando quien ha convocado es una empresa privada. El caso que esta persona relata corresponde a una rueda de prensa convocada por los representantes de una clínica quienes en su tiempo se mostraron preocupados por la falta de camas UCI para la atención de pacientes con covid-19.

“En los últimos años estos casos se han venido dando con frecuencia en los medios de comunicación, sobre todo en los casos de periodistas independientes que tienen sus propios medios, a tal punto que se rehúsan en muchos casos a asistir a ruedas de prensa de empresas o entidades del orden privado si no hay a cambio un incentivo económico por el manejo de la noticia”, indicó.

Le puede interesar: Las niñas asesinadas en Colombia

Seguidamente expresó que “como organizadora de ruedas de prensa, de eventos, he notado que son casos que se han vuelto muy frecuentes, y que incluso han ocasionado que las ruedas de prensa no sean tan concurridas si no hay entrega de este tipo de incentivos. El caso que menciono corresponde a una rueda de prensa de una empresa del sector salud, cuyo tema mantenía en alerta a la ciudad”.

Otro periodista a quién se le consultó qué tan frecuente resulta el que tras una rueda de prensa se les entregue dinero a los periodistas, relató un hecho reciente en el que estuvo presente: