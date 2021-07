En una de las estaciones de Transmilenio de Bogotá encontramos a cuatro mujeres jóvenes y cinco niños bailando como una forma de rebusque. Al terminar la canción uno de los niños se aparta del baile y extiende su mano pidiendo dinero a los contados observadores del improvisado espectáculo. Quiénes bailan pertenecen a la etnia indígena Embera, los niños son sus hijos.

“Somos de Pueblo Rico, Risaralda, somos desplazadas, hace un mes llegamos acá por la violencia de allá. Estamos rebuscándonos para la pieza y para la comida”, indicó una de ellas.

Le puede interesar: Por falta de biológicos, Bogotá no comenzará quinta etapa de vacunación anticovid

Son cuatro hermanas, la más joven tiene 15 años y una hija de dos. Hay una de 19 años con ocho meses de embarazo, y otras dos que indicaron ser mayores de edad. Expresaron lo difícil que ha sido pasar de sus territorios a la ciudad:

“Esto es muy duro aquí, en nuestra tierra nosotros no vivíamos así. Nosotras en nuestra tierra comíamos algo y aquí sufrimos un poquito más. Aquí es muy difícil para rebuscar, aquí a uno no le dan trabajo”, manifestaron.

Mientras comparten un poco sus historias, se sientan en el piso. Allí mismo tienen un pequeño parlante, y un plato con algunas monedas.

“Yo bailo por mis hijos, para rebuscarme, para pagar el lugar donde vivo, para la comida, para comprar leche y comida”, explicó una de ellas.

Lea también: Tenderos están obligados a prestar el baño, de no hacerlo pueden ser multados

Alba, Ana, Paula, y Fabiola no usan tapabocas; tampoco sus niños. Diariamente cambian de estación. Comentan que tras el desplazamiento no saben nada de sus esposos. Así como ellas hay otras mujeres que junto a sus hijos están pidiendo dinero en diferentes sectores de Bogotá.

“Cuando uno pide hay muchos que no nos dan. Y si pedimos trabajo nos dicen que no nos van a dar porque somos indígenas, ¿entonces cómo trabajamos si no hay quien nos dé trabajo?”, indicaron.

La psicóloga María del Pilar Triana, experta en Migraciones Internacionales y líder del grupo de Movilidad Humana de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se refirió a las circunstancias de algunas de estas personas pertenecientes a comunidades indígenas.

“Quienes llegan a las ciudades, llegan por múltiples situaciones, y frente a estas situaciones, ellos llegan a sitios de resguardos, albergues, a inquilinatos, a hospedajes donde los ponen a pagar a diario y eso muchas veces los motiva a tener que pedir limosna, y por supuesto a tener que surtir una serie de situaciones frente a la sociedad, a la comunidad y a ellos mismos, que los ponen en total riesgo”, dijo.

Le puede interesar: 'Primera Línea' de las Américas asegura que tras desalojo no tienen donde vivir ni que comer

La experta resaltó también otros factores que se deben tener en cuenta ante la presencia de comunidades indígenas en escenarios vulnerables y fuera de sus territorios:

“Hay que entender que estas comunidades no quieren ni desean estar en esos escenarios; hay que entender que, muchos son producto de explotación, que les dicen ‘vengan, vamos allí’, hay engaños alrededor de ellos, y parte de esto es un círculo vicioso porque si tú das limosna eso va a seguir de manera recurrente y los grupos van a seguir allí”.

En Colombia hay un reporte de 522.659 personas pertenecientes a comunidades indígenas que desde el 2011 hacen parte del registro único de víctimas.