La travesía de las vacunas anticovid a los lugares remotos

El grupo va en una camioneta hasta que acaban las carreteras. En el automóvil Paola Chitiva, la Coordinadora del Plan Ampliado de Inmunización describe su labor.

“Ubicamos pacientes en estado de vulnerabilidad y con discapacidad que no pueden acercarse a nuestra institución, por tanto no le podemos hacer un agendamiento en el Policlínico”, explicó.

Se acaba la vía y empieza la caminata al sol y al agua. A Paola la han mordido 3 perros en las veredas que visita. Van acompañados de la Policía, escudriñando para hallar a los adultos mayores que nunca bajan al pueblo, como Casimira, una mujer de 90 años quien ya está inmunizada.

“Yo estoy divinamente gracias a Dios y a la Santísima Virgen, otra cosa es que tengo dolor de espalda, pero no de eso”, explicó dando un parte de tranquilidad.

Sin embargo, sabe que se dirigen donde la señora Clónima y advierte que “quizás el perro no esté suelto, porque hay perro bravo”.

Por su parte, doña Clónima decidió ponerse la vacuna por medio de su EPS, entonces el equipo sigue su camino hasta donde Ana Dolores de 92 años, quien se mueve con ayuda de un caminador.

Luego de que le aplicaran la dosis, Ana confirma que Aracelly “tiene buena mano”, ya que apenas sintió la punción de jeringa. Le preguntamos por este año de aislamiento y dijo que “he estado aquí porque como sufro de los tendones entonces no he podido bajar”.

Justo abajo de la loma de esa población, fue vacunada doña Odilia León, la persona más longeva de Junín, con 101 años de edad. Su hija Felicia la cuida y tan contenta se puso por la llegada de los médicos, que mató un pollo para recibirlos con comida.

“Gracias a la ayuda del doctor Juan Carlos del Policlínico, porque yo no la hubiera podido llevar”, aseguró la mujer.

Doña Odilia pasa sus días en una silla. A su casa solo se puede llegar a pie y en caballo. A ella prácticamente no le es posible salir.

“Fue un año crítico, de miedo, de temor, créame que sale uno y tiene miedo”, recordó Felicia, quien ahora se reconoce más tranquila porque su ser más querido está protegido.

Todos hablan y felicitan a Aracelly Rodríguez (la vacunadora), porque muchos de los abuelos la recuerdan de niña, jugando en las calles de Junín. Hoy los inmuniza contra el covid-19 y no cabe de la dicha.

“Yo me siento muy feliz porque a mí todo el mundo me quiere, me conoce, me llama”, afirmó la trabajadora quien por estos días es la persona más popular del pueblo.

El teléfono suena a cada minuto “y yo contesto a las 11:00 de la noche si me llaman”, porque está convencida de que es su vocación y vacunar a sus paisanos en lugares prácticamente inaccesibles es su gran reto “hasta que yo ya no pueda más”, agregó.

El desafío apenas comienza ahora con la inmunización de adultos mayores de hasta 79 años, en una labor que cada vez se hará más masiva y con la que quieren desterrar al virus.