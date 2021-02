La vida después de la vacuna anticovid: testimonios de los inmunizados

Varias son las anécdotas que rodean los primeros días de quienes ya han recibido las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde bromas hasta apuestas por los efectos secundarios, han servido también de apoyo a los trabajadores de la salud que hoy están en el proceso de inmunización contra la enfermedad pandémica.

“Todo el mundo me conoce como pecas”, asegura Alba Rocío Montoya. Y cuando ‘pecas’, quien se desempeña como auxiliar de enfermería del Hospital General de Medellín recibió la vacuna contra el coronavirus, sus compañeros hicieron una apuesta.

Recuerda que, en medio de bromas, decían: “si la pecas no se muere en dos días, todos nos vacunamos”.

La decisión del enfermero Javier Álvarez, trabajador del hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, fue poner el brazo para que le aplicaran la vacuna de Pfizer.

Así lo hizo incluso a pesar de sentir temor por las agujas y de lo que algunos le manifestaban al señalar que “la vacuna nos va a poner como un zombi y yo les respondí, como un zombi nos tiene es esta pandemia, en la que todo el mundo anda con tapabocas y uno cuando saluda no sabe a quién está saludando”.

La enfermera jefe Verónica Machado fue la primera persona en Colombia en recibir la vacuna.

Recuerda que cuando se acercaba la jeringa cerró los ojos sin anticipar que “empezaron a salir memes, caricaturas, tik tok, de las comparaciones que hacían de mi gesto cuando tenía la mano en el pecho y la verdad eso me dio mucha risa”.

La enfermera jefe Machado dice que se ha sentido muy bien luego de recibir la vacuna y aunque sabe que su cuerpo ya está en el proceso de inmunización, su vida sigue como si no hubiese recibido una dosis del biológico.

“Sigo con mis protocolos de seguridad en el trabajo y cuando salgo al supermercado, un banco o centros comerciales, sigo cuidándome, no he bajado la guardia, aunque me haya puesto la vacuna”, agrega.