La lactancia salva vidas y ese es el lema con el que la ONG internacional Save The Children abrió hace una semana en el municipio de Tame, Arauca, su punto número 18 de lactancia. Son esquinas públicas y gratuitas que buscan promover y proteger la lactancia materna para poder salvar en un año hasta 823.000 vidas de menores de 5 años.

RCN Radio habló con Andrea García, coordinadora de nutrición y seguridad alimentaria de Save The Children Colombia quien explicó que estas llamadas 'Esquinas de Lactancia' surgen ante la necesidad de visibilizar la práctica tan natural y milenaria de amamantar.

"Nacen ante la necesidad de visibilizar la práctica de la lactancia que suele verse opacada, escondida, como si no existiera o como si fuera algo de la casa. Nuestra idea es poderla normalizar".

Estas esquinas están equipadas para lactar pero también para que las madres puedan recibir asesoría. Sobre las herramientas físicas en estos puntos, Andrea cuenta que tienen "sillas cómodas, descansa pies, lavamanos, frascos de extracción y neveras; estas últimas para madres que necesitan dejar a sus hijos la cuidado de alguien mas, y la idea es que ellas puedan extraer su leche y dejarla allí".

Pero el enfoque educativo y de apoyo de estos sitios es también importante. "Hay otros contextos donde lo que queremos es un espacio educativo, de soporte. Una madre que tenga dificultad en su proceso de lactancia puede encontrar el apoyo para llevar a cabo esta práctica", dice Andrea.

Lea aquí: Brave Children: niños que enfrentan la guerra, la pobreza y la migración en Colombia

Y es que no por ser mamá se sabe ser mamá. Andrea asegura que muchos creen saber cómo se amamanta, pero las mujeres no nacen con esto aprendido. Existen mujeres como Nataly Garay, beneficiaria de una de las 'Esquinas de Lactancia' en Arauca, que aprendió con ayuda de Save The Children cómo hacerlo.

"No sabía que se debía meter todo el pezón, pensé que era solo la punta. Debido a eso me dolían los senos, sentía mucho ardor y dolor y cuando aprendí ya pude disfrutar de que mi hija tomara toda su lechita", cuenta Nataly.

Este tipo de proyectos surgen no solo porque haya mujeres que deciden no amamantar por vanidad o decisión libre. Hay contextos en Colombia que impiden que las mujeres puedan ser madres con toda la dedicación y en las mejores condiciones.

"Hay mujeres que deben salir a buscar el sustento de su familia y dejar a sus hijos al cuidado de otras personas; también hay falta de formación de profesionales de la salud o lo que tiene que ver con el esquema de protección social, pues si ellas no están empleadas no van a acceder a servicios que pueden facilitar la práctica", dice Andrea García.

Save The Children señala que proteger y promover lactancia en Colombia es para la vida de miles de niños que están presentando desnutrición severa y crónica. Hoy la taza de lactancia en el país está en un 36 %.

En Bogotá hay cuatro 'Esquinas de Lactancia' ubicadas en el Centro Abrazar en Barrios Unidos, el Centro de Desarrollo Comunitario de Lourdes, la Casa de integración Familiar en Kennedy y Centro de Desarrollo Comunitario Julio Cesar Sánchez, en Usme. La otras se encuentran en la Guajira y Arauca, y la próxima se abrirá en Panamá de Arauca.