Las 'batidas por invitación' ¿nueva modalidad de reclutamiento del Ejército?

Además de Bogotá desde varias regiones se hacen las denuncias. El pasado mes de junio, un juez le ordenó al Ejército que debía permitir la salida de Juan Camilo Arteaga de un batallón en Pasto, al que ingreso, según su versión, forzadamente.

“Cuando llegué no me dieron ninguna información, sino que directamente me pasaron con el teniente a hacer exámenes y salí apto para prestar el servicio. El tiempo que estuve encuartelado fue más o menos una semana”, afirma el estudiante.

De acuerdo con Diana Reyes, también profesional jurídica de Justapaz, las autoridades militares están omitiendo el derecho de los jóvenes a conocer más detalles sobre el proceso para definir su situación militar.

“No tienen que inferir o suponer que el joven que se acerca al distrito militar va con la orientación de incorporarse, al contrario, el joven va para recibir información sobre las causales (de exoneración) que existen”, puntualiza la profesional.

En el caso de Brayan López y de otros tres jóvenes que permanecen en una guarnición militar del norte de Bogotá, los abogados han optado por la figura de Habeas Corpus para que se permita su salida.

Aunque acudimos a la Dirección de Reclutamiento para preguntar por este tipo de hechos, hasta el momento de la publicación de este informe aún no ha habido una respuesta.