Las novenas del teniente Chica en Caloto (Cauca), con un fusil en el hombro y un violín en las manos

El teniente de la Policía Hernán Darío Chica tiene cara de niño, acaba de cumplir 27 años, pero ya ha sido comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) en Sucre y actualmente es el comandante de la estación de policía en Caloto (Cauca), donde por estas días de Navidad cambió su fusil por un violín que dispara notas musicales en las novenas de aguinaldos.

Hace poco llegó trasladado a Caloto y allí su primera labor comunitaria fue organizar y amenizar el rezo de los nueve días como preludio al nacimiento del niño Jesús. Podríamos decir que mientras en uno de sus hombros tiene terciado el fusil, en sus manos sostiene el violín que da sosiego en esta época de paz y alegría , en una de las regiones más riesgosas del país por ser una zona de conflicto armado.

Con un gorro de Papa Noel y su uniforme verde oliva, encontramos al teniente Chica tocando el violín en las calles aledañas al cuartel. A los 15 años empezó a estudiar música en la Casa de la Cultura de Itagüi y afianzó sus conocimientos en la Orquesta Sinfónica de Envigado. Incluso, estuvo en una gira por México, gracias a su dedicación.

“ Me nace por un gusto a la música clásica, explorar otras áreas, me inspiró a estudiar el violín esa necesidad de querer llevar arte a donde yo quisiera y poder rescatar un poquito de eso que se ha perdido. Eso me encamino va a hacer música y a interpretar el violín”, dice con alegría el teniente Chica.

El paso de la música a la Policía viene de cuna, “ mi papá es pensionado de la institución, asistía las novenas de niño y a todas las actividades que se planeaban para nosotros y mi papá siempre estaba muy presente, nos invitaba y nosotros asistíamos. A los 20 años ingresé a la Escuela General Santander en el año 2017 para formarme como oficial y en el 2019 salí con grado de subteniente”, cuenta orgulloso.

Al terminar el curso, al teniente Chica lo envían al departamento de Sucre ¿como comandante del Grupo de Operaciones Especiales, (Goes).

“Allá éramos una fuerza de choque, de reacción, me fue bien y me fui encaminando en ese sentido, pero siempre apuntando al lado humano, al buen trato de la ciudadanía que nos caracterizó en el tiempo en el que estuve como comandante del grupo en Sucre”, acota el joven oficial, con una voz que refleja la candidez de artista que ha moldeado su carácter.

Cuando lo destinaron al Cauca, primero llegó al municipio de Suárez donde estuvo 45 días donde realizó actividades comunitarias y culturales. El oficial Chica acota que la comunidad allí en Suárez “es un poco más difícil, no es tan manejable como en Caloto, pero me fue muy bien y luego me destinaron para trabajar en Caloto donde el recibimiento ha sido el mejor, empezamos a trabajar a con el alcalde, el secretario de Gobierno y salir al parque a saludar a sus habitantes”.

El 9 de diciembre llegó a Caloto (Cauca), en la estación sus hombres tenían armado el pesebre, “ pero faltaba algo que los impulsará a salir adelante y donde he ido pues siempre está el violín, es mi amigo inseparable, a donde me mueva, va conmigo”, recalca.

Cuenta con entusiasmo que inmediatamente llegó al pueblo, empezó a invitar a la comunidad, a integrarse con ellos y visitó el colegio de monjas y habló “para decirles que si nos podían acompañarnos y que nos orientarán en las novenas, y con la mayor disposición estuvieron de acuerdo, muy animadas”, señala entusiasmado el novel oficial.

“Eso fue algo maravilloso y empezamos a desenvolvernos con energía, a moverlos, a motivarlos, a traer un mensaje de paz a los jóvenes y a los niños que habitan aquí en el municipio”, añade Chica.

Agrega que con las novenas y la música busca que la comunidad vea a la Policía como una institución distinta, “que nosotros los policías no solo estamos para la seguridad, sino también para integrarnos, caminar por las calles, ser un referente de ejemplo".

Sin embargo, el teniente Chica es consciente que está en una zona de conflicto, de desorden público plagado de grupos armados ilegales. “Sí señor, así nos ha tocado, vamos con el fusil al hombro y también cargo el violín al hombro, a donde vayamos no descuidamos la seguridad, aunque nuestro mensaje sea de paz, de tranquilidad para los habitantes, no está demás descuidar nuestra seguridad”.

Y el mensaje de Navidad desde las montañas de Caloto no puede faltar al terminar la entrevista. El teniente Chica señaló que “es posible lograr la paz si dejamos a un lado el orgullo, si dejamos a un lado los enojos, todo aquello que nos pueda quitar la tranquilidad”.

El pasado 22 de diciembre el oficial Hernán Darío Chica cumplió sus 27 años, aunque su rostro parece el de un adolescente, es policía por pasión y músico por amor, un ejemplo de bondad y servicio en un país donde la guerra nos ha dividido y los odios nos han separado.