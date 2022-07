Lerma, el pueblo en el que mataban gente hasta en la iglesia y hoy es una región en paz

Hasta en la iglesia de Lerma, un corregimiento del municipio de Bolívar (Cauca), cayó una de las víctimas de la violencia que se vivió en medio de la bonanza cocalera de principios de la década de los 80.

Esta es la historia del pueblo en el que la gente se mataba en las calles y hoy es un territorio de paz.

A cinco horas de Popayán, está el corregimiento de Lerma. Un enorme y frondoso ceibo de al menos 10 metros de altura es el símbolo más vistoso del parque principal de esta localidad enclavada en la Cordillera Central.

Entre los habitantes del pueblo se mantiene viva la memoria de los años en los que no quedó un lugar que no tuviera una señal de la violencia provocada por la venta de la hoja de coca.

El profesor Luis Alberto Gómez, dice que si se hiciera “una tumba real, como se hace en un cementerio, los carros no podrían circular porque las calles están llenas de donde cayeron los muertos, las puertas de las casas no se podrían abrir fácilmente porque ahí habría un muerto, las bancas del templo no se podrían colocar en el mismo orden porque ahí cayó un muerto”.