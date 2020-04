Los adultos mayores más vulnerables y el duro confinamiento que viven

Gilberto Garzón es uno de sus amigos más entrañables; desde hace varias semanas apenas si han podido hablarse. A sus 70 años vive una cuarentena un poco más acomodada y contrarresta con optimismo la soledad de su aislamento.

“Pues hombre, no pasa nada. Yo me acomodo afuera o adentro, la verdad es que somos animales de costumbre y si me dan ‘casa por cárcel’ pues me voy y me quedo en mi casa por cárcel’”, dice, bromeando sobre el aislamiento.

Mucho menos cómoda es la cuarentena de Ramón: Está bajo la línea de pobreza con su labor de vendedor de lotería y de dulces, también tiene más de 70 años. Su compañía es su hermana mayor, también con discapacidad, está triste, los dos están tristes y tienen necesidades. la esquina está hoy vacía.

Su historia es la de otros muchos en Colombia, donde muchos ancianos hacen una vida productiva obligada, vendiendo refrescos, brillando zapatos, cambiando dulces por monedas, limpiando vidrios o simplemente extendiendo la mano.

“A mí nada me da el Gobierno, nada me da y venga que yo le voy a decir algo, si no me mata el virus me mata el hambre. Y a toda la gente que trabaja informalmente la va a matar el hambre, no el virus”, advierte.

Ellos entienden que intentan protegerlos, ayudarles y esperan a que todo salga bien, pero en un país como el que les tocó vivir, la ayuda tiene cara de castigo.