Los ‘caninantes’, los otros migrantes sobre las carreteras del país

Los llaman los ‘caninantes’ y son parte de las familias que recorren las vías en el país. Para ellos, mayormente perros y algunos gatos, se ha habilitado un punto de llegada en el que reciben atención y alimento. Diariamente al menos un animal de compañía arriba al lugar para hacer un alto en el camino de la migración.

Sobre la carretera han caminado alrededor de 1.000 kilómetros. La diferencia es que mientras Angélica Ortega da un paso, Luna ha movido varias veces sus cuatro patas.

Luna nació en Ecuador, “su papá es (raza) pitbull y su mamá es pastor alemán y la tenemos desde que estaba en la barriga”, señaló Angélica.

Antes de nacer, el destino de Luna ya estaba marcado. Sería migrante al igual que su familia humana.

Angélica precisó que su acompañante “es la que nos distrae y la que nos motiva a seguir adelante”. Agregó que Luna no tiene más de tres de meses y la mayoría del camino lo ha recorrido cargada.

“Cuando se me acaba el alimento y veo alguna tienda donde vendan comida de cachorros, digo que me regalen un poquito para dárselo y he tenido suerte porque me han dado”, relata la mujer con acento venezolano.

Angélica Ortega nació en el estado de Carabobo y junto a su compañero sentimental hacen parte de la migración venezolana que recorre las carreteras de Colombia y de países como Ecuador y Perú, entre otros. Luna llegó a sus vidas en medio de su travesía.

Mientras caminaban por las carreteras de Cundinamarca, encontraron un letrero en el que se lee la palabra ‘caninantes’.