Los dos condenados que serían inocentes, tras confesión de las Farc sobre asesinatos

En entrevista con RCN Radio recordó que "a mí se me abre proceso por el testimonio de Carlos Alberto Lugo Álvarez, alias 'el meyo', un muchacho que se crió con nosotros allá en Sincelejo (Sucre) ahí en el barrio de nosotros y el sale con una vaina, presionada por unos agentes de la Sijín para que declarara en contra de nosotros".

El mismo testimonio daba cuenta que de manera posterior a la muerte de Gómez Hurtado, Héctor Paul Flórez, Manuel Mariano Montero Pérez y Flaminis Tovar Pérez le habían detallado en parte cómo habían cometido el homicidio.

"No hicieron pesquisas, no fueron a verificar que lo que decía Lugo no era cierto sino que se desplegaron y el 20 noviembre estaba capturado, montado en un avión para la ciudad de Bogotá", dijo.

Los vacíos en el proceso hicieron que incluso los abogados de la familia de Álvaro Gómez decidieran defenderlo, a fin de que se investigara a fondo la verdadera autoría del crimen.

El condenado acreditó una veintena de testimonios que lo ubicaron en un sepelio en Sincelejo en momentos del asesinato ocurrido en el norte de Bogotá.

"Yo me encontraba en el sepelio de Purificación Tovar, la abuela de Flaminis Tovar, que era mi compañero de barrio con quien crecimos juntos porque las familias han sido amigos toda la vida", dijo.

Advirtió que "las personas que me vieron, me vieron en diferentes sitios y diferentes partes (...) Todos concordaron en cómo iba vestido, me vieron en diferentes partes y la Fiscalía dijo que eso no era válido".

Héctor Paul Flórez fue dejado en libertad condicional en 2018, pero aseguró que no ha sido fácil reiniciar su vida porque se le cerraron puertas, tras ser inculpado del magnicidio.

De otro lado, por el homicidio de Hernando Pizarro León-Gómez, el 25 de febrero de 1995 fue condenado Gustavo Sastoque.

Sastoque era un empleado administrativo de la Fiscalía. Desde el principio del proceso judicial aseguró ser víctima de un montaje judicial en su contra.

Fue condenado a 40 años, de los cuales estuvo en prisión diez, tras los cuales diversos testimonios pusieron en evidencia un montaje para incriminarlo por parte de miembros de un comando de inteligencia del Ejército.

Uno de los testimonios procede de una mujer que hacía parte de dicho grupo del Ejército, que también fue señalado de cometer el crimen, versión que ahora contrasta nuevamente con la carta que publicaron las directivas del partido Farc ante la JEP.

Este caso fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.