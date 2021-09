Lucir el cabello afro, rizado o crespo, más que un tema de moda

Y precisó que “debido a que nos han enseñado históricamente con base en ideas racistas y blanco supremacistas que el cabello afro es sucio, desaliñado, e informal, por esa razón hemos vivido condicionadas por una sociedad que nos dice que tenemos que alisar nuestro cabello para poder acceder a trabajos, colegios, universidades, puestos de poder y de representación”.

Edna Liliana Valencia Murillo, indicó también que "por esta razón nuestro cabello ha tomado un significado, se ha convertido en un símbolo de resistencia, se ha convertido en símbolo de orgullo por ser afrodescendientes, por ser negras; por eso hoy mujeres de todos los países estamos reivindicando el derecho a tener nuestra propia estética, el derecho a tener nuestra propia imagen, el derecho a la identidad, porque esos son derechos humanos que se ven vulnerados cuando la sociedad nos condiciona y prácticamente nos obliga a llevar el cabello liso".

Para Mabel Lara, periodista y quien también presenta noticias con su cabello al natural, lucir el cabello afro, rizado o crespo, va más allá de una tendencia:

“Yo puedo decir que no es una tendencia reciente, creo que lo que ha permitido que esto se convierta en un movimiento mundial, es que muchas de nosotras con raíces afros, negras, nos hemos dado cuenta que por mucho tiempo hemos sido esclavas de los productos de belleza, que no nos metían dentro de los cánones de belleza, y con esto lo que quiero decirles explícitamente que mis hermanas, mis primas, mis amigas, nos alisábamos el pelo porque no nos enseñaron a apreciar, a querer nuestro pelo afro, nuestro pelo crespo”, indicó.

Desprenderse de esos cánones correspondientes al cabello, resulta en un proceso liberador. De esta manera lo sigue explicando Mabel Lara:

“Y sobre todo no sentimos vergüenza, porque antes nos daba pena, y nos excusábamos en los salones de belleza porque no sabían trabajar nuestro pelo; no íbamos a fiestas porque no nos habíamos hecho el blower, porque ¡cómo íbamos a ir con ese pelo tan desordenado! Cuando gastábamos miles de pesos, les estoy hablando de la renta de todas las mujeres negras, la plata que gastan tratando sus cabellos, alisándose, yendo a una peluquería, buscando extensiones, en fin, es como una ruleta de sinsabores”.

Seguidamente puntualizó que “dentro de mi historia quiero poner un granito de arena puesto que cuando yo era niña no vi una mujer como yo, al menos en mi época nunca vi en pantalla una mujer con la libertad que tenían otras de aparecer con el pelo que les tocó, ese era mi propósito en pantalla”.

Y ha llegado un momento para muchas mujeres en que las planchas y las keratinas, ya no son necesarias, como lo cuenta Yaileth Rivadeneira:

“Yo tengo 31 años y desde los 11 años empecé a alisarme el cabello, pero desde hace 3 años me cansé de las planchas, me cansé de las keratinas. Además, vi a muchas mujeres que lucían su cabello rizado y se veían bellas y bien presentadas, así que esa ha sido una gran decisión”.

Que la mujer luzca como quiera, que se sienta a gusto, sea con trenzas, con rizos, con crespos, con cabello liso o alisado, es lo que se busca, y Mabel Lara, hace una precisión sobre esto:

“Las mujeres negras y afros tienen derecho a verse como quieren, muy bien sí quieren dejarse su pelo afro, chévere; pero si se lo quieren seguir alisando porque se sienten más bonitas o mejores, también está bien. No tienes porqué andar con un turbante, o con tu pelo afro para sentirte ‘parte de algo’. Nos han puesto tantos estereotipos y tantos clichés que faltaba más que ahora tengamos que decirles a las mujeres con pigmentación más oscura ‘oiga si usted no se deja el pelo afro entonces no se sienta parte de nosotros’, todo esto no pasa por la pigmentación o por el pelo, pasa por lo que hay dentro de nosotros, por nuestra cultura, nuestro cosmogonía, y sobre todo por la diversidad”.

Lucir el cabello afro, rizado o crespo, es más que una tendencia.