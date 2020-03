Ludopatía, la adicción de la que pocos saben y poco se habla en Colombia

Un estudio de la Universidad Nacional, realizado en el año 2018, indica que en Colombia alrededor del 19% de la población es ludópata, es decir que tienen una adicción con los juegos de suerte y azar, pero lo que advierten los expertos es que no hay suficiente información alrededor de este tema.

El psicólogo e investigador de la universidad Eafit, Yaromir Muñoz, explica que en en país no hay estadísticas prevalentes, o constantes, sobre esta adicción, pues solo existen estudios consultivos que se hacen esporádicamente por parte de algunos centros de estudios.

“Creo que estamos ciegos ante esa realidad, aunque haya muchos países que han trabajado en la prevención, aún no se tiene claro ¿quién es el enfermo? ¿cómo está extendido el problema? pero lo que sí es claro es que la oferta de casinos y juegos asociados a la oferta por internet ha crecido en los últimos 15 años” señaló el experto.

Lea también: Industria de juegos de azar busca blindarse contra amaño de partidos

Haciendo las indagaciones pertinentes, RCN Radio pudo comprobar que entidades o gremios relacionadas con este sector, como Coljuegos y Fecoljuegos, así como el Ministerio de Salud no tienen estadísticas o cifras que evidencien la realidad sobre esta adicción.

Una de las personas que se ha visto afectada con esta situación es Luis, un hombre al que le hemos cambiado el nombre pues prefiere estar en el anonimato, su adicción lo llevó a estar por largos periodos en los casinos e invertir prácticamente todo su sueldo en las apuestas, dejándole importantes pérdidas.

“La cantidad más grande que he llegado a perder en un casino son como cuatro millones de pesos, pero he ganado dos millones o tres millones, lo que pasa es que ese dinero vuelvo a invertirlo en el juego. He perdido la moto, el carro, mi familia a veces he tenido problemas con mis hermanos y mis padres, porque me enviaban a pagar un recibo y yo me lo gastaba en los casinos”, relató Luis.

El psicólogo Yaromir Muñoz explicó que en muchas ocasiones los apostadores pierden la noción del tiempo en los casinos, porque están diseñados precisamente con este fin.

De interés: Ciudadanos pagaron $667 mil millones en impuestos por juegos de suerte y azar

“Los casinos tienen dos normas no ventanas, no relojes, básicamente usted no se da cuenta si es de día de noche o cuántas horas pasó, y eso es peligroso, además juega con los atmosféricos, es decir, toda la ambientación de olores, de luces medio tenues, entonces la persona siempre está inmersa como un ambiente donde se le olvida la noción del paso del tiempo”, puntualiza el psicólogo.

Por su parte, la industria de suerte y azar asegura que ha tomado medidas para evitar que un momento de diversión se convierta poco a poco en una adicción. “En el juego en línea, por ejemplo, está claro dentro de la reglamentación la cantidad de dinero que se va a postar, las veces que lo puede hacer, es una actividad", se señala.

Cifras de Coljuegos indican que cada año, en promedio, se hacen apuestas por el orden de los 15,8 billones de pesos y se retorna al jugador en premios aproximadamente el 85%.