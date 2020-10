Luz Herrera, una mujer que salva vidas con la música

Dijo que “iniciamos con veinte niños, iban y nos buscaban a la casa y hacíamos un taller en la mitad de la placa de mi casa, pues no tenía techo ¡Y ahí nos daba qué sol!. Cuando llovía lo que hacíamos era que desarmábamos la sala y nos sentábamos ahí e intentamos enseñarles música”.

Sabían de lo que la música puede hacer por las personas. Pero al principio fue difícil, según Luz, porque “ellos solamente venían a ver qué les íbamos a dar para comer o a ver qué había aquí, no les interesaba mucho lo de la música”.

O al menos eso parecía, porque muy rápido comenzaron a llegar más y más muchachos. “Mi esposo, los primeros tres meses, dijo que no podía con esto: el lenguaje era muy fuerte, no se bañaban; nosotros hicimos un revolcón fuerte, implementamos horario y uniformes y ese diciembre terminamos con 65 niños y jóvenes”.

Entendieron que para saber de música hay que saber escuchar, al igual que para conocer a la gente. Al parecer eso era lo que más necesitaban.

“Los pelaos encontraron un espacio aquí donde podrían ser libres y escuchados. Nosotros no estamos para juzgarte sino para escucharte”, resaltó.

El esposo de Luz trabaja de lunes a viernes. Es quien lleva la mayor parte del dinero, mientras que Luz reparte sus esfuerzos entre su fundación "Semillas y Raíces" y la venta de perfumes por catálogo.

“A mí me han preguntado que cómo mantengo esta fundación sin un solo peso por 4 años y medio y ha sido muy verraco, pero lo hemos hecho moviendo recurso humano. Ya dicen que soy una lideresa, no me catalogo de esa forma”, dijo esta joven mujer.

Meter niños a un estudio musical significa quitarlos de la calle y eso es sacarlos de un futuro de crimen y de droga, donde serían las víctimas perfectas. Luz ha sido amenazada.

“Yo tengo hasta amenazas de muerte por esto pero algo que no permite que yo desista es que estoy ayudando a aportar un granito de arena para que el mundo cambie. El mundo se cambia con cada persona que aporte su granito de arena a la sociedad”, dijo.

La música casi siempre trasciende, en el caso de los niños de Semillas y Raíces trascendió al barrio. Una de las pocas calles pavimentadas del sector fue asfaltada con su esfuerzo. En un costado pegaron en el cemento figuras de margaritas, dejando un camino de flores a la casa de todos.

“Les enseñamos que en vez de empuñar un arma a los doce años era mejor empuñar un instrumento musical, y que somos un parche de pandilla, pero de música, ellos llevan su guitarra en la espalda en lugar de llevar una metralleta”, concluyó Luz.