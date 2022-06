Mamá de Egan Bernal habla de la importancia del amor propio en la lucha contra el cáncer

“Lo que siempre he dicho es que esta vida está llena de subidas y bajadas. Puede uno tropezar, caer, pero lo que no se vale es quedarse ahí (...) De eso se trata la vida, de luchar. A mi no me gusta quedarme llorando, yo trato de seguir mi vida normal y con buena actitud”, aseguró.

Indicó que con las fotos que compartió a través de las redes sociales, su idea fue transmitir un mensaje de amor propio. “He querido llevar ese mensaje a las redes sociales y a las mujeres”, mencionó.

"Egan es mi superhéroe"

Por otro lado, Flor Marina Gómez comentó que actualmente su hijo Egan Bernal se encuentra recuperándose del grave accidente que sufrió hace algunos meses, mientras entrenaba en carreteras de Cundinamarca.

Dijo que actualmente el deportista ya está montando en su bicicleta para volver a las competencias profesionales lo más pronto posible.