Mariana Ospina Pérez, la “niña sin miedo” que irá a la NASA

A Mariana Ospina Pérez, residente de Ciudadela Sucre en Soacha (Cundinamarca) y estudiante de grado 11, se le adelantó dos décadas el sueño de conocer su lugar favorito en todo el mundo.

Recordó que “pasamos por un proceso de selección y yo fui la seleccionada para poder ir a la Nasa. Cuando me dijeron eso yo dije: Por Dios ¿esto qué es?’ Me puse muy muy feliz y además veo que es un sueño que se me iba a cumplir en unos 20 años”.

Ese plazo sobrepasó incluso sus muy altos estándares. Mariana tiene 16 años, pero su estatura la hace parecer de menor edad. Ella hace parte de una fundación llamada “Niñas Sin Miedo”, de la cual es un referente, un ejemplo.

Contó que “yo era muy insegura con mi cuerpo, por lo bajita y por mi estatura, pero desde que entré a la fundación y supe que todas las niñas somos diferentes ahora tengo un camino muy claro y sé lo que quiero hacer”.

Al igual que Mariana, 60 mujeres jóvenes que han pasado por la fundación le ganan la carrera a los supuestos límites que tienen. Ciudadela Sucre está en las montañas orientales de Soacha y es un territorio de alta vulnerabilidad, por las condiciones de pobreza de buena parte de su población.