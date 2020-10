Masiva denuncia por parte de clientes contra fábrica de muebles, ante incumplimientos

Grupos en redes sociales y manifestaciones en la calle

Pero los de Paula y Martha no son los únicos casos que se han presentado con incumplimientos desde principios de este año. Decenas de personas han creado grupos en redes sociales y han contado su experiencia, incluso han hecho varios plantones.

Brunati figura con la razón social Merek S.A.S y fue fundado en la década de los 70, lo que le ha significado un reconocimiento en el segmento de la venta de muebles. ¿Qué ocurrió y por qué las denunciadas quejas que, al menos en redes sociales, llegan a un centenar?

Miguel Árevalo es el gerente comercial del almacén y reconoce que efectivamente se ha presentado una serie de retrasos “con un grupo de 127 clientes este año a los que se les ha corrido la fecha dos o tres veces de su entrega”.

La razón, asegura el encargado de la comercialización de la empresa, está relacionada con las decisiones tomadas durante la pandemia en el país.

“Una de las cuarentenas más grandes del mundo en las cuales nuestras plantas de producción no fueron ajenas y no se pudo trabajar. Pero cuando se pudo, por el aforo de empleados en nuestras plantas no se trabajó con toda la capacidad y la materia prima de nuestros proveedores escaseó y aún sigue escasa”, explicó Miguel Arévalo.

A varios clientes, incluyendo quienes han manifestado imperfectos en lo que recibieron, les han fijado nuevas fechas de entrega. También, aseguran, devolverán el dinero para quienes lo pidieron.

“Implementamos cuatro líneas nuevas de trabajo, de producción, para sacar un número considerable de pedidos en menor tiempo”, asegura Arévalo.

En el caso de Martha Rodríguez la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la devolución del dinero que pagó por sus muebles. Varias quejas aún esperan una decisión de la entidad.