Matrimonio en adolescentes: cuando las historias terminan en frustración

“Mi mamá me decía que ‘si yo metía las patas’, me tenía que ir de la casa, entonces me daba mucho miedo”, comenta. Se casó dos meses después. El temor de una golpiza y quedar sin hogar, aceleró su decisión.

Daniela recuerda que cursaba su primer semestre en la universidad cuando conoció al que sería el padre de su hijo. Ella tenía 16 años y él, 25.

“Era un hombre mayor que yo, ya había vivido otras cosas. En cambio yo apenas estaba experimentado la vida”, recuerda. Se casó cuando quedó embarazada. “Mi familia es demasiado conservadora, sino me casaba se escandalizaban”, agregó.

Juliana atravesaba dificultades económicas. En casa no había dinero. “Quedé embarazada cuando estaba cursando noveno de bachillerato. Quedé embarazada porque en ese momento estábamos pasando una mala situación en la casa y preciso se me apareció alguien llenándome de detalles”, dijo.

Esa persona mucho mayor que ella comenzó a suplir sus necesidades. “Y es uno como adolescente se deja llevar por el momento y la situación”, afirmó.

Estas tres mujeres se casaron siendo adolescentes. Viven en regiones diferentes: Norte, centro y sur de Colombia.

Mayor ocurrencia de matrimonios en adolescentes

Luz Alcira Granada, representante de Save the Children, organización que defiende los derechos de la infancia, dice que el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad, tienen cinco veces más probabilidad de ocurrir en hogares más empobrecidos.

Señaló que la falta de autonomía económica de las mujeres expone también a las niñas y a las adolescentes a mayor riesgo de matrimonio infantil.

“Las niñas cuyas madres viven situaciones de violencia de género, maternidad temprana, bajo nivel escolar, están más expuestas a matrimonios infantiles y uniones tempranas”, señaló.

Las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia denominan a los matrimonios o uniones con menores de 18 años como matrimonios infantiles.

Edad para casarse en Colombia

En Colombia una persona que es mayor de 18 años se puede casar libremente; y quienes tienen entre 14 y 18 años también pueden hacerlo, siempre y cuando el menor haya dado su consentimiento y tenga autorización de los padres.

El abogado constitucionalista, Nestor Osuna, enfatizó en que nunca se puede obligar a una persona a casarse, es decir, casarla sin su voluntad.

Agregó que un matrimonio decidido por los padres de una persona o sin contar con su voluntad es un matrimonio nulo.

Y puntualizó que “no existe en Colombia posibilidad de un matrimonio entre personas menores de 14 años de edad. Antes de los 14 años de edad, todo acto sexual con una niña o niño de esta edad es un delito grave”.

Marcela Henao, asesora nacional de género de la Fundación PLAN, dio a conocer que organismos internacionales han recomendado al estado colombiano, aumentar a 18 años la edad para contraer matrimonio.

Resaltó que en el país se está legislando para elevar la edad del matrimonio, para que no haya una edad mínima como los 14 años.

Y además “la CEDAU, (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer) ha recomendado al estado colombiano en varias ocasiones ponerse pilas para elevar la edad del matrimonio temprano y también documentar las prácticas nocivas como los matrimonios y uniones tempranas”.

Desventajas al casarse a temprana edad

Los expertos argumentan que los matrimonios a temprana edad traen desventajas para los adolescentes.

Mónica Hoyos, representante de la Corporación Infancia y Desarrollo, explicó que las niñas se encuentran en su matrimonio en una relación de desigualdad, puesto que empiezan a asumir responsabilidades de una adulta y empiezan a enfrentarse a una serie de situaciones sin las herramientas para hacerles frente.

“La mayoría de las niñas empiezan a ser vulneradas, a ser sometidas, cosas que ni para una mujer adulta ni para ellas debe ser”, dijo.

Y de esto dan testimonio las mujeres con las que conversamos.

“Lo que yo le aconsejo a las chicas que actualmente están pasando por las mismas necesidades es que piensen muy bien antes de cometer alguna decisión. Yo actualmente estoy buscando todo tipo de recursos para que me puedan conceder el divorcio”, comentó María Valentina.

Mientras que Daniela quien ya está divorciada, agregó “yo era una mujer muy controlada, no me dejaban salir a la calle, no me dejaban visitar a mi mamá, no me dejaban opinar y sufrí mucho maltrato psicológico”.

Matrimonios en zonas rurales

En zonas rurales las niñas tampoco escapan de los matrimonios o las uniones tempranas. Estela Gordillo, representante de la Red de Mujeres de Tolima, indicó que es común ver a adolescentes conviviendo con hombres mayores.

“Uno la verdad piensa que es el papá o el abuelo. En una ocasión tuve la oportunidad de preguntarle a una niña que si la mamá sabía que ella estaba conviviendo con un señor y ella me comentó que sí, que la mamá se lo había permitido”, relató.

Y añadió que le dijo a la niña que cualquier adulto podía llamar al ICBF y exponer su situación, y la menor se puso a llorar. “En realidad uno no sabe qué pasa al interior de cada familia”, precisó.

Se pronostican aumento de niñas casadas

Se prevé que por causa de la Covid - 19, en el mundo habrá 13 millones de matrimonios con personas menores de 18 años en los próximos 10 años. Estos nuevos matrimonios se sumarían a los 150 millones que desde antes de la pandemia se pronosticaban ocurrieran durante ese período de tiempo.

Freda Rubio, representante de World Vision, manifestó que a medida que los ingresos familiares y el sustento se agotan, los padres o cuidadores pueden percibir el matrimonio de las adolescentes como una forma de reducir la carga doméstica o un medio para obtener ingresos o acceder a préstamos a través de economías informales basadas en las dotes.

Se advierte además que posiblemente en los próximos dos años, habrá en el mundo al menos cuatro millones más de niñas casadas.