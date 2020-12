Médico William Gutiérrez se despidió de sus seres queridos por ‘videollamada’

Recuerda Salvador Gutiérrez que desde un principio “los reportes no fueron buenos y el día que falleció el mismo médico me llamó y me dijo que él se encontraba muy mal que esperáramos noticias. Él se despidió de sus hijos por una ‘videollamada’, dándoles consejos, fue muy duro”.

Faltaban algunos minutos para las 5 de la tarde del 11 de abril, cuando el médico William Gutiérrez falleció. Al coronel de la Fuerza Aérea se le rindieron honores militares cuando su cuerpo salió del hospital.

“Para mí, William es mi norte, como mi Papá, es un líder, es un héroe y sobre todo es una persona de Dios que debe estar ahorita acompañándolo”, puntualiza Salvador.

El mismo sábado temprano en la mañana murió el también médico Carlos Nieto de 33 años convirtiéndose así, junto con William Gutiérrez, en los dos primeros trabajadores de la salud de los 107 que hasta el momento han fallecido en Colombia, en medio de la pandemia.