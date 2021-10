Menores de edad en embarazo y el impacto en las zonas rurales de Bogotá

Según los resultados del estudio poscensal de Fecundidad en la Niñez y la Adolescencia 2021 y del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), el 21,7 % de las jóvenes que tenían 18 años al momento del censo en el 2018 ya eran madres, el 31,2% en zonas rurales y el 18,3% en urbanas.

Para 2020, la información preliminar en el contexto nacional muestra una continuidad en esta tendencia, la cual se incrementa en los grupos más vulnerables y dejados atrás.

Vanessa Torres vive en Mochuelo Alto, una de las zonas rurales de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá). Tiene 14 años siete meses de embarazo. El padre del bebé, otro menor de quince años, no le responde; ella dejó sus estudios por irse a vender colombianas y así ayudarse.

Esta jóven hace parte de las estadísticas y, cómo lo señala el Dane, ella viene de una zona rural, la más vulnerable en este flagelo.

“Tengo catorce años y siete meses de embarazo. Quedé embarazada porque la plata (el dinero) no alcanza para los preservativos y yo vivo en un barrio humilde; aquí no hay hospitales y pues en el colegio no hablaban de sexo, mi mamá me dejaba sola en mi casa y yo aquí con mi novio que no me responde y también tiene quince años”, manifestó.

A su turno habló Adriana Bustos, una joven de trece años que asegura que aunque en el colegio sí recibía clases de educación sexual, poco acceso tuvo a los anticonceptivos, no tiene el dinero para aplicarse una inyección o comprar condones.

Dice que siempre fue un tabú el tema sexual en su casa, pues su mamá es soltera. “El papá del niño solo se lavó las manos, no quiso responder, él es un poco mayor que yo y pues no tengo el apoyo de él; solo tengo a mi mamá. Ya no puedo seguir estudiando me toca trabajar en una empresa de confecciones y es muy duro, se le vienen muchas cosas a la mente, pues ya es tarde para mi”, puntualizó la joven madre.

Expertos en el tema aseguran que uno de los anticonceptivos más efectivos es el dispositivo intrauterino, el más económico que además proporciona protección de diez a doce años.

Junto a este está el implante subdérmico, que se conoce como la pila, que se pone en el brazo de las mujeres; sin embargo, es más difícil para las mujeres de las zonas rurales tener acceso a estos métodos.

“Lo principal es eliminar todas las barreras para los servicios de salud sexual y reproductiva y servicios de anticoncepción en particular que tienen que enfrentar adolescentes y jóvenes, así podrías tener resultas las dudas”, aseguró Jose Luis Wilches, asesor en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia.

Otros expertos afirman que esta es responsabilidad de todos los actores del sistema de salud y que principalmente debe reforzarse cuando estamos hablando de las poblaciones con mayores vulnerabilidades en las zonas rurales donde viven adolescentes, niños y niñas.