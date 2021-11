"Mi mamá dice que si no hay para el transporte, me saca del colegio": niña de ocho años en Arauca

"Mi mamá dice que si no hay para el transporte, me saca del colegio", dice una niña de ocho años en el corregimiento de Puerto Lleras en Saravena (Arauca), una de las zonas donde persisten el abandono del Estado y el conflicto armado.

Puerto Lleras tiene unas 80 casas, cada casa tiene apenas una o dos habitaciones en las que viven hasta seis personas. Las calles están llenas de lodo, no hay un puesto de salud y el agua no es potable. Tampoco hay alcantarillado.

En este lugar, conversamos un buen rato con cuatro niñas de entre 8 y 13 años de edad, con permiso de sus padres. Ellas cuentan que están a punto de abandonar la escuela por la falta de transporte.

Minutos antes, las niñas habían hecho una presentación en público ante unas 50 personas entre comisionados de la Verdad, Naciones Unidas (ONU), representantes de la Iglesia Católica y la misma comunidad, sobre las necesidades de los niños y niñas en este corregimiento.

"Se trata del transporte para ir al colegio, porque ahorita como nosotras pasamos al colegio Antonio Nariño, entonces no tenemos transporte para ir", mencionó una de ellas.

Otra señaló que el colegio queda "yendo para Saravena y toca ir por carretera", pues en el corregimiento de Puerto Lleras funciona el Colegio Marco Antonio Mancera solo para la primaria.

"Entonces si nosotros (mencionando a decenas de niños más) no tenemos vehículo personal, no podemos ir a la escuela. Mi mamá había dicho que si ella no tenía el transporte, me iba a sacar del colegio", contó.

Y añadió que "a mí me gustaría seguir estudiando porque esto es lo que me gusta. Me gusta la calidad de vida de acá, me gusta vivir acá...Sería muy triste no poder estudiar. Nos gusta mucho estudiar, leer, aprender".

Otra niña también contó que el transporte no es la única necesidad que tienen. "Necesitamos un parque para hacer áreas recreativas y también una biblioteca que tenga libros para nosotros leer. Es lo que más nos encanta, leer".

A las niñas, también les preguntamos por los sueños. Una de las cuatro dijo que quiere ser futbolista, "porque me gusta mucho el deporte".

Otra dice que quiere ser profesora. "Me gustaría enseñar todo lo que he aprendido", mientras que las otras dos niñas comentan que "todavía no tenemos claro qué queremos".

¿Cómo es vivir acá? les preguntamos. "Es muy bueno. Solo que hace unos días, nosotros veníamos con el señor de la palma (cultivo) y con niños del otro lado (de Venezuela) cuando sonó como un tiro por allá. Sonaron dos tiros y después sonó una bomba grande. Entonces nosotros nos asustamos y salimos corriendo", precisaron.

Otra niña recordó que "duramos como una semana encerrados en nuestras casas, porque nos daba mucho miedo salir".