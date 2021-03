“Mientras más feo, menos vale”: El negocio de los dólares deteriorados en Venezuela

Transportistas y vendedores informales son los grandes dueños del efectivo. Buscan desesperadamente los billetes de baja denominación para comprarlas y luego revenderlas o canjearlas.

Un dólar representa a la fecha unos 1.900.000 bolívares, ellos ofrecen Bs. 1.200.000 por cada unidad. Ahora, si alguien necesita el “sencillo”, la oferta es la entrega de siete u ocho billetes de $1 por cada billete de $10.

Una situación que surge en medio de una crisis sin precedentes y que ha puesto a muchos venezolanos a pensar cómo rendir lo que tienen. “O tengo que gastar todo o tengo que hacer lo que ellos quieran porque no me dan el cambio que necesito”, dijo Margarita Romero.

“Si uno tiene bolívares puede resolver. Yo pague cinco dólares en billete y el restante en bolívares, pero en caso de que yo no tenga, dejo la compra, no me enredo”, destacó Carlos Cedeño.

“Hay que hacer magia, trato de cuadrar que la compra me quede en $5 o en $10 y si hay cosas que no necesitó, las saco”, señaló Carlota Martínez.