Migrantes venezolanos denuncian discriminación en Transmilenio: no les recargan tarjeta 'Tullave'

Ser migrante venezolano en Colombia, particularmente en Bogotá, parece hacerse cada día más complicado. Además de sentirse discriminados y objeto de xenofobia porque constantemente se les relaciona con el aumento de delitos como hurto y homicidios, un grupo de estos extranjeros denuncian que las puertas siguen cerrándoseles.

Por ejemplo, algunos migrantes venezolanos con quienes ha conversado RCN Radio están denunciando que ahora ni siquiera el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio y su componente zonal del SITP les quieren reponer, entregar o recargar la tarjeta conocida como 'Tu llave', con la que pueden acceder al servicio y a la movilidad en la ciudad.

"Tengo cuatro años en Bogotá. Hace dos años me entregaron mi Permiso Especial de Permanencia (PEP) con el que pude obtener la tarjeta personalizada. Se me daño el chip, fui al portal del Norte y me dijeron que con eso no se podía, que no me la podían reponer", aseguró Omaida Prieto, una de las venezolanas afectada por esta situación.

Ayelis Crespo, otra de tantos venezolanos que se han visto afectados por esta situación, aseguró que llegó al mismo Portal del Norte a pedir su tarjeta por primera vez. Tampoco se la entregaron por no tener cédula de extranjería.

"Gano un salario mínimo, no me alcanza y mucho menos si tengo que pagar cuatro pasajes por día para ir a trabajar. Por eso me perjudica no tener la tarjeta personalizada" indicó Ayelis.