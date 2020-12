Miles de isleños siguen durmiendo sin techo, un mes después del paso del huracán Iota

Añadió que también hay preocupación por la educación el año entrante: “Los niños entran en enero y no hay estructura, la comunicación es mala ¿Cómo lo van a hacer por internet?”.

Katia Bui es gestora cultural y social del sector de Casa Baja. Allí, junto con su familia, sobrevive en un albergue de la iglesia Bautista y agradece a Dios porque están con vida. "En Providencia ocurrió un milagro que deberíamos estar celebrando; perdimos vidas, pero menos que más”, dice con resignación la mujer.

“Desde ese día (el 16 de noviembre cuando llegó el Huracán Iota) estamos sin nada, sin techo. Mi mamá está en condición de discapacidad, somos puras mujeres, tengo un hijo de 16 años que me ayuda a hacer todo. No se imaginan la magnitud destrucción, las personas que viven aquí están desubicadas, no entienden en que barrio están”, acota la señora.

No duda en agradecer a todas las personas, a fundaciones y corporaciones que llegaron a ayudar, pero advierte que tiene que decir “que la gente particular ha hecho más cosas que el gobierno, que ha hecho acciones que se aplauden, pero las ayudas están mal distribuidas, no es equitativa; las ayudas llegan en barco y las trasladan al aeropuerto. Me hago la pregunta: ¿Serán que las están sacando de nuevo?”

Añade que también hay problemas con la escasez de gasolina, de transporte “y nos dicen que vayamos al aeropuerto. ¿Cómo es posible que una comunidad alejada, como la de Casa Baja, vaya (hasta allá). Lo que deben hacer es traer las ayudas a la comunidad”, enfatiza doña Katia.

Carolina Caicedo reside en Punta Roca. Cuenta que luego de un mes del huracán se evidencian muchas ayudas, pero son muy selectivas. “Hay personas que reciben todos los días, pero otras nunca nos tienen en cuenta, han venido soldados a ayudarnos a recoger basuras, pero tenemos plagas de ratas, cucarachas”, subraya.

Agrega que todavía se mojan cuando llueve fuerte. “Es urgente que nos den las casas que están anunciando, que nos ayuden. Hay conmigo personas que estamos en arriendo, no tenemos donde vivir, los arrendadores también necesitan el apoyo económico, pero no tenemos conque responder, necesitamos las ayudas del gobierno que realmente lleguen, que no sean solo promesas”, insiste Carolina.

No muy lejos de allí, en el sector de La Montaña, Jaime Taylor -un hombre de 72 años- afirma que aún no ha recibido ninguna ayuda para el techo de su casa que desapareció.

“Me dijeron que las eternit (tejas) están aquí y no han hecho nada; cada vez que empieza a llover la gente empieza a llorar porque dicen que se van a mojar otra vez”, dice desilusionado el anciano.

"Hay muchos que se están enfermando de neumonía, se secan hoy y en la noche se mojan, no se ha hecho ningún esfuerzo en La Montaña; hay tejas pero las tienen guardadas. ¿Para qué las trajeron si no las van a utilizar?", pregunta con enfado y asegura que están peor que el día del desastre.

Don Jaime reflexiona sobre lo que les está pasando, sentado dentro de una nevera dañada de una empresa cervecera y luciendo una camiseta amarilla con la figura de un político que promete una nueva Providencia.

“Teníamos la esperanza que la mitad de la casa tendría techo ahora y no se ha visto ningún progreso; estamos muy mal, todos los días hacen promesas pero no cumplen lo que dicen”, concluye.