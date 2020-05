Militar asegura que altos mandos conocían sobre irregularidades en inteligencia

Tan grave saber sobre actividades ilegales como desconocerlo

En una entrevista concedida a RCN Radio el pasado 5 de mayo, los generales Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército y Luis Fernando Navarro Comandante de las Fuerzas Militares, señalaron que se está avanzando en las investigaciones para encontrar a los responsables de lo ocurrido.

Frente a la pregunta sobre quién dio la orden para realizar los perfilamientos, el general Navarro, respondió que no han establecido aún“responsabilidades y yo creo que las investigaciones tendrán que permitirnos determinar quién está detrás de todo esto”.

Andrés Nieto, experto en seguridad y docente de la Universidad Central, destaca que actividades de perfilamiento y de seguimiento a ciudadanos por parte del Ejército, “no las hace una sola persona sino varias” y son contrarias a Ley 1621 de 2013 en la que se establece normas para fortalecer todos los procesos de inteligencia y contrainteligencia con estándares internacionales.

Por su parte el teniente coronel Álvaro Amórtegui afirma que para un comandante tanto el tener conocimiento de este tipo de actividades como el no saberlo, es igual de grave.

“Los generales no pueden decir que no saben quiénes eran los que daban las órdenes porque si no están fuera de control y es muy grave”, señala el uniformado.

Analistas coinciden en señalar en que es necesario cuanto antes esclarecer lo ocurrido en el Ejército. Mientras que para algunas personas es posible que haya grupos de uniformados que están haciendo actividades de inteligencia por su propia cuenta dentro de la institución, varios oficiales y algunos generales en retiro que pidieron la reserva de su nombre, coincidieron en señalar en que la estructura del Ejército permite que los comandantes estén enterados de todas las labores de sus subalternos.