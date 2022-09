Militares desaparecidos en Colombia: solo se han esclarecido cinco de 113 casos documentados

Todavía siguen sin resolverse decenas de casos de personas desaparecidas en Colombia en el marco del conflicto. En el caso de los integrantes de la fuerza pública, son al menos 113 los casos de desaparición documentados, de los cuales solo se han resuelto cinco.

En RCN Mundo conversamos con algunas de las víctimas, quienes relataron cómo han tenido que rehacer sus vidas en medio del duelo inconcluso de no saber qué pasó con sus familiares.

Conocimos el caso de Emerson Rojas, hijo del sargento José Rojas, secuestrado y desaparecido el 2 de noviembre de 1992 mientras se movilizaba desde Carepa a Mutatá (Antioquia), por un retén ilegal realizado por la extinta guerrilla de las Farc.

“La desaparición forzada siempre deja en la familia un dolor, la sensación que genera la desaparición o no saber el paradero de un ser querido genera un dolor y el sufrimiento. En mi caso ese dolor se ve reflejado cada vez que veo a mi mamá triste, desconsolada o a veces cuando se crean esperanzas de poderlo volver a encontrar, pero que se frustran por una u otra situación”, relató.

Con relación al paradero de su padre, Emerson afirma que “a la fecha no tenemos certeza de qué fue lo que pasó con él, pero lo último que nos han dicho es que posiblemente fue asesinado al tratar de escapar de sus captores”.

"Se limitaron a decir que le dieron un tiro por haberse intentado escapar y que posiblemente fue arrojado un río o enterrado lado de la carretera, pero no tenemos razón de él . Esperamos que todo este proceso que se está adelantando sirva para saber la verdad, para exigirles a ellos que nos digan qué pasó con mi padre y con todos nuestros seres queridos, nuestros militares y policías que estamos buscando”, recalcó.

Sobre si ellos han cerrado del ciclo por la desaparición de su padre, Emerson indicó que “nosotros no hablamos de duelo porque nos cerramos el ciclo, seguimos con la esperanza de volverlo a encontrar vivo, seguimos con la esperanza de poderlo abrazar a pesar de que a veces nos digan lo contrario, seguimos con esa fe y esa esperanza de poderlo encontrar”.

"Si él estuviera acá al frente mío, le diría que tiene una familia que nunca desfalleció en buscarlo y que, a pesar de las circunstancias adversas, seguimos en este camino y seguiremos trabajando no solamente para saber por él, para poderlo abrazar sino para encontrar poder encontrar las familias de todas las personas dadas por desaparecidas”, expresó.

"Desapareció cuando salía de vacaciones"

Lilia Vargas, madre del cabo segundo de ingenieros de antiexplosivos, Fernando García, quien desapareció el 4 de julio del 2004, aseguró que los culpables de la muerte de su hijo fueron los paramilitares.

“Mi hijo desapareció cuando salía de vacaciones, justamente me llamó un sábado y me dice que ya salió de la base, me cuenta que está contento, me dice incluso que me quiere mucho y yo también le digo que lo quiero demasiado”, manifestó.

Continúo relatando que “el lunes llegaba a Bogotá, pero para mi sorpresa no se comunicaba, no supe nada de él. Ya luego de un tiempo de no saber de su paradero, empecé a hacer papeles de que él estaba desaparecido, en esa época había demasiadas personas desaparecidas”.

“Insistí en su búsqueda hasta llegar al punto que ya luego supe por medio de la Fiscalía de Medellín como se lo habían llevado, le habían amarrado sus manitas, lo llevaron a un lugar cercado, eso fue premeditado. Luego el intentó huir y fue cuando uno de ellos le dispara, el cae, luego lo recoge otra persona, lo arrastra hacia un abismo y ahí lo empezaron a despedazar”, agregó.

Decenas de familias en el país siguen reclamando verdad y justicia, saber que fue l9o que pasó con sus seres queridos y poder cerrar ese doloroso capitulo.