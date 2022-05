Julio Cesar Estrada, indígena del Vaupés de la comunidad Guanano y asesor de la Coordinación Nacional de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) denunció una nueva estrategia que estarían utilizando, al parecer, grupos al margen de la ley para deforestar la Amazonia y aumentar la presencia de cultivos de coca.

"Mucho no se dice porque también existen la mecánica de no hacer grandes tumbas de bosques sino pequeñas tumbas para cultivar coca, para que esto no pueda ser detectado por la Policía ni el Ejército", indicó Estrada en diálogo con RCN Mundo.

Añadió que los deforestadores, al parecer grupos al margen de la ley, le dicen al campesino o indígena (que a su vez no tiene alternativas de sustento económico) que "tumbe el bosque, con pequeñas parcelas, donde la mitad sea de pancoger y la otra de coca". El objetivo es no ser detectados por los sistemas de monitoreo de Estado ni de los observatorios privados.

"Es una estrategia para disimular; es perverso lo que pasa porque si el Estado fumiga y asperge, le dicen, vaya y denuncie y diga que usted está acabando con mi pancoger. Hay otras órdenes de cómo se debe hacer ese tipo de trabajos para evitar que el gobierno no pueda ir de frente y erradicar (cultivos de coca)", indicó.

Para Estrada, el Gobierno "debería crear una mecanismo completo para evitar que se siga tumbando el bosque en la Amazonia. Brindar alternativas a los campesinos e indígenas que se ven obligados a talar para llevar comida a sus casas. Mientras este problema no se aborde desde lo social, ambiental, económico, será muy difícil erradicarlo".

Afirmó que proteger la Amazonia es deber de todos, no solo de los colombianos sino del mundo entero, pues este es un lugar clave para mitigar o aumentar los problemas relacionados con el cambio climático.

En este lugar, explica Estrada, se generan los llamados "río voladores" que (su vez producen, entre otras) muchos servicios como el agua para los páramos del país. Cabe resaltar, que el 80 % del agua que consume las ciudades de Colombia, proviene de los páramos y de los ciclos que se producen en la Amazonia, según datos del ministerio de Ambiente.