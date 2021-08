"Mujeres sin etiqueta", la campaña que busca acabar con la discriminación de género

No juzgar, no etiquetar, evitar los prejuicios es lo que busca la campaña denominada ‘Mujeres sin Etiqueta’, la cual es liderada por Claudia Varela, coach, y escritora.

“Es un movimiento que busca acabar con la discriminación contra las mujeres. Es un movimiento que está buscando no tener estereotipos, no etiquetar a los demás, no entrar a juzgar, hoy vivimos en una etiqueta permanente todo el tiempo”, explicó.

Agregó que “nuestros prejuicios nos llevan a acciones que no terminan siendo positivas para otros, y ‘Mujeres sin etiqueta’ busca encontrar espacios de empatía, de reflexión, para que no estereotipemos, ni juzguemos a los demás”.

Sobre la motivación para la creación de ‘Mujeres sin etiqueta’, mencionó lo siguiente: “Este movimiento se origina en personas que socialmente quieren hacer un cambio y quieren empezar por lo básico que es la reflexión. La reflexión de cada uno conociendo un poco sus prejuicios y cómo los está orientando para permanecer estereotipando y discriminando a otros que sean diferentes a mí mismo. Lo que estamos haciendo es generar reflexión, hacer un llamado humano a la reflexión social”.