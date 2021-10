Mujeres violentadas denuncian que son revictimizadas en las Comisarías de Familia

Golpes, abusos, humillaciones, insultos y lesiones físicas y psicológicas deben soportar a diario miles de mujeres en las veredas y en las ciudades de Colombia. Y es que sin importar el estrato, muchas viven en su casa un verdadero infierno.

Sin embargo, vencieron el miedo y se atrevieron a denunciar en las Comisarías de Familia. Pero allí, según las denuncias, nuevamente se sintieron agredidas por los funcionarios que en algunos casos eran también mujeres.

La historia de Yamile Arango

Aunque han pasado pocos años del día en el que pensó iba a morir a manos del hombre que decía amarla, Yamile no olvida que tuvo que practicarse una cirugía en su nariz tras los fuertes golpes que su expareja sentimental le provocó, eso sin contar las terapias psicológicas a las que acudió para poder vivir después de tanto.

Pese a que denunció no pasó nada y tuvo que irse de Colombia para tratar de reconstruir su vida en medio de las heridas que en el alma le dejó quien le había jurado amarla y respetarla.

Hoy, desde el exterior, relató en RCN Radio que no solamente las agresiones de todo tipo que recibió la marcaron para siempre, sino también la indiferencia de quienes la revictimizaron al denunciar y pedir justicia.

Algunas de los funcionarios con los que tuvo contacto, específicamente en las comisarías de familia, fueron mujeres y ellas, según recuerda, fueron aún más indolentes.

"Cuando ocurrió mi caso de violencia doméstica tuve que pasar por todas las entidades para poder hacer mi denuncia. Cuando fui a la comisaría me dijeron que no era violencia doméstica porque, según ellos, al no ser mi esposo ni tener hijos no había violencia doméstica sino que era un simple caso de lesiones personales (...) Nada más eso me pareció terrible que en la comisaría de familia me rechazaran de esa manera y, además, me dijeran que para que denunciaba si al final de cuentas las mujeres que son maltratadas, terminan volviendo con sus abusadores", cuenta.

Yamile Arango dice estuvo a punto de morir a manos de su expareja sentimental; sin embargo, en la Comisaría de Familia a la que acudió buscando ayuda le recomendaron perdonarlo y seguir a su lado.

"Me dijeron que yo debería perdonarlo porque él había dicho en otras declaraciones ante la justicia que me amaba y que yo debería pensar en eso antes de denunciarlo", denuncia.

Agregó que "me parece muy grave que las comisarías y las otras entidades de justicia manejan los casos de violencia, sí me pasó a mi que tenía un poco de conocimiento sobre estos temas, que puede pasarle a quienes no tienen ni las herramientas ni tampoco el tiempo".

Arango dijo que la Fiscalía General fue la única que atendió su caso; sin embargo, señaló que prácticamente la obligaron a conciliar lo que para ella era inconciliable.

"Ellos te obligan a hacer una conciliación y en la Comisaría de Familia fue lo mismo; si una mujer maltratada al primer lugar que acude es a una comisaría de familia, le van a buscar todas las excusas para decirle que no pueden hacer nada con su caso", asegura.