Nos tildan de guerrilleros: familiares de menores asesinados tras bombardeo en Caquetá

Luz Ángela Pérez, madre de una niña de 12 años quien fue asesinada en el bombardeo, señaló que actualmente no tiene trabajo y que tanto ella como su familia han sido revictimizados, pues nadie les quiere dar una oportunidad laboral "para no meterse en problemas".

“Hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo. Donde estábamos trabajando nos sacaron por lo que le pasó a mi hija. Ha sido un año muy duro, no tenemos nada que hacer y la verdad, haga lo que haga, a mi hija no me la van a devolver. Tengo mucha rabia hacia esa gente”, afirmó.

Dijo que la muerte de su hija no se puede resolver con una reparación económica, que se sienten abandonados por el Estado y que "la sociedad ha actuado de forma tirana, nos han cerrado todas las puertas", mientras agregaron que existe un gran temor que quienes reclutaron a sus hijos, puedan regresar por otros miembros de su familia.

Otros familiares de los jóvenes asesinados precisaron que han tenido que huir a otras zonas de país, por el miedo a una posible represalia.

Cabe mencionar que esta situación le costó el cargo al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien debió renunciar ante un inminente juicio político en el Congreso.

Entre tanto, Herner Carreño, personero de Puerto Rico (Caquetá), dice que siente miedo de ser asesinado tras haber recibido varias amenazas de muerte, luego de haber denunciado el reclutamiento de niños en esa región..

Finalmente, los padres de los jóvenes asesinados indicaron que el abandono por parte del Estado ha hecho más difícil la pérdida de sus hijos, quienes fueron arrebatados por la guerra.