Nueve países en dos meses: la travesía de un haitiano rumbo a México y EE.UU.

Hace unas dos semanas volvió a emprender camino y se encuentra en Ciudad Acuña, cerca al Río Bravo, en la frontera con Estados Unidos. Y cruzó la frontera.

"Cruzamos la frontera pero la cosa se puso caliente. Nos devolvimos y tendremos que esperar. Las autoridades están llamando a la gente para que suban a un autobus, muchos no quieren se deportados. Es que cualquier tienen medio de ir a Haití, no porque tenga problemas con alguien, sino porque es como que cae en hoyo y lo tapa, no hay vida en Haití".

Para este joven haitiano, no es una opción volver a Haití. Tras ver la situación del lado de Estados Unidos, busca la forma de legalizarse en México.

"Necesito una vida para mi y mi familia. El Gobierno sabe si necesito documentos para estar estable y tranquilo. Ilegal no sirve (...) Llegar a Haití por el momento no está bien. No tenemos donde dormir, no tengo casa ni a nadie".